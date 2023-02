Warum in Füssen Teddybären aufs Eis fliegen sollen

Mit besonderer Aktion will der EV Füssen am Freitag beim Heimspiel gegen Riessersee Kindern helfen. Das Geld kommt der Kinderkrebshilfe Königswinkel zugute.

24.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine besondere Charity-Aktion, die es zum ersten Mal am Kobelhang geben wird, veranstaltet der EV Füssen beim Traditionsduell der Altmeister: Beim Heimspiel am Freitag, 24. Februar, gegen den SC Riessersee wird es den „Teddy Bear Toss“ geben. Das Besondere an dieser Aktion: Pro aufs Eis geworfenen Bären wird der Verein einen Euro an die Kinderkrebshilfe Königswinkel spenden. Doch auch die von den Fans auf das Eis geworfenen Teddys werden von den Spielern an eine Hilfsorganisation persönlich übergeben.

Die Idee kommt aus Nordamerika

Der „Teddy Bear Toss“ stammt aus Nordamerika. Bei Eishockeyspielen meist in der Weihnachtszeit werden Fans aufgefordert, Teddybären mit ins Stadion zu bringen und zu einem bestimmten Zeitpunkt aufs Eis zu werfen. Die Plüschtiere werden aufgesammelt und an Krankenhäuser, Hilfsorganisationen und andere gemeinnützige Institutionen gespendet. Übrigens: Der Rekord liegt inzwischen bei weit über 20.000 Teddybären in einem Spiel.

Mit Teddybär ist der Eintritt in Füssen billiger

Jetzt sind also die EVF-Fans, aber auch die Riessersee-Anhänger gefragt: Sie sollen Teddybären mit zum Spiel bringen und zur 1. Drittel-Pausensirene auf das Eis werfen. Jeder Erwachsene, der an der Abendkasse seinen Teddybären vorzeigen kann, bekommt zusätzlich einen Zwei-Euro-Rabatt auf sein Ticket, wovon auch hier ein Euro gespendet wird, teilt der Verein mit. Zusätzlich erhalten alle Kinder und Jugendliche einen freien Eintritt am Eingang mit ihrem Teddybären.