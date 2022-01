Unwetter, Großbrand und Unfall: Deshalb ist die Feuerwehr in Rieden ausgerückt

Die Feuerwehr blickt bei einem Treffen auf zwei Jahre zurück. Vom Großbrand am Hopfensee bis zu einem Unwetter-Alarm in Roßhaupten sind die Kräfte gefragt.

28.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zu über 30 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Rieden in den beiden zurückliegenden Jahren gerufen worden. Nicht allein im Gebiet der Forggensee-Gemeinde: Auch bei einem Großbrand am Hopfensee und bei einem schweren Unwetter über Roßhaupten wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Rückschau auf diese und weitere Ereignisse mussten die Feuerwehrleute allerdings vor dem Bildschirm halten – coronabedingt fand das Treffen in digitaler Form statt.

Allen Beteiligten wäre es wohl lieber gewesen, die Jahresversammlung in gewohnter Umgebung abzuhalten, aber Omikron hat diese auch in diesem Jahr verhindert. „So hat sich die Vorstandschaft dazu entschlossen, da diese bereits im vergangenen Jahr ausgefallen war, sie dieses Jahr für 2020/21 online durchzuführen“, sagte Vorsitzender Simon Schweiger. Unter den Gästen am Bildschirm konnte er Bürgermeister Andreas Haug und Kreisbrandmeister Dirk Schranz begrüßen. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde der Vorstand für die nächsten sechs Jahre ihren Ämtern bestätigt – mit einer Ausnahme: Den Posten des Kassenwarts übernahm Florian Boos von Thomas Doser, der nicht mehr zur Verfügung stand.

Feuerwehr Rieden am Forggensee: Mit digitalen Treffen Kontakt halten

Vorsitzender Schweiger bedankte sich bei den aktiven Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz unter erschwerten Bedingungen und dabei besonders bei Kommandant Klaus Hofer und dessen Stellvertreter Maximilian Geiger. Weiter dankte er sich bei der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Haug an der Spitze, der mit den Ratsmitgliedern in den beiden vergangenen Jahren immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehr hatte. Er bedauerte es außerordentlich, dass man nicht zusammensitzen könne, um im Kameradenkreis gemütlich über unterschiedliches zu diskutieren.

Einen ausführlichen Bericht in Stichworten über die beiden zurückliegenden Jahre gab Schriftführer Robert Huth. Dabei wurde deutlich, dass digitale Meetings momentan auf der Tagesordnung stehen, um den Kontakt untereinander nicht abreißen zu lassen. 2021 gab es diverse Online-Schulungen zu Themen wie Umgang mit Schaummitteln oder Tür- und Fensteröffnungen im Notfall. Die derzeitige Mannschaftsstärke gab Huth mit 56 aktiven Feuerwehrmännern bekannt.

Die Auszeichnung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielt Michaels Schwärzler (Zweiter von rechts). Dazu gratulierten ihm Kommandant Klaus Hofer (rechts), dessen Stellvertreter Maximilian Geiger (Zweiter von links) und Vorsitzender Simon Schweiger (nicht im Bild). Bild: Uwe Claus

Lesen Sie auch

Zivilschutz in Roßhaupten Warn-Sirenen: Wie die Bevölkerung in Roßhaupten zukünftig gewarnt werden soll

Sehr umfangreich war der Kommandantenbericht von Klaus Hofer, der trotz einiger Einschränkungen ein positives Resümee über den Ausbildungsstand der Wehr zog. 2020 konnten 22 und im vergangenen Jahr 30 Übungen durchgeführt werden, auch wenn es unter den erschwerten Bedingungen nicht immer einfach war, die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. 2020 wurden 15 Einsätze gezählt, darunter der Großbrand in Hopfen am See, im Folgejahr 2021 waren es 18 Einsätze: Unter anderem ein Lüftungsbrand sowie das Löschen eines in Brand geratenen Fahrzeugs inklusive Absicherung der Unfallstelle sowie die erste Patientenversorgung. Dazu kamen ein heißer Heustock sowie der Unwettereinsatz im Juli in Roßhaupten. Sogar ein ABC-Alarm wegen einer Gasflasche war dabei. Hofer bedauerte, dass derzeit weitere Ausbildungen ins Stocken geraten sind.

Wie steht es um das Feuerwehrhaus?

Ein Kompliment sprach Bürgermeister Andreas Haug dem alten und neuen Vorstand für das kameradschaftliche Verhältnis aus. „Es ist beispielhaft, wie ihr miteinander umgeht und im Ehrenamt viel Zeit und Verantwortung investiert – und das rund um die Uhr“. Für das neue Feuerwehrhaus laufen die Planungen. Kreisbrandmeister Dirk Schranz überbrachte die Grüße der Kreisbrandinspektion und dankte in deren Namen für die Einsätze zu erschwerten Bedingungen.

In den beiden abgelaufenen Jahren musste der Verein von sieben Kameraden Abschied nehmen. Besonders schwer fiel dieser vom Ehrenkommandanten Albert Dolesch sowie Ehrenvorstand Alois Baur, die im vergangenen Jahr starben. Als weitere Hiobsbotschaft ereilte den Verein aktuell die Nachricht, dass Hieronymus Guggemos, der 26 Jahre als Gerätewart fungierte, vor wenigen Tagen verstorben ist.