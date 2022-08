Schwangau will Energie sparen und schaltet an Schloss Neuschwanstein die Außenbeleuchtung ab. Fällt den Sparmaßnahmen auch Schwangauer Loipe zum Opfer?

02.08.2022 | Stand: 18:07 Uhr

In Berlin sind die Außenbeleuchtungen der Kuppel des Reichstages sowie des Schlossses Bellevue abgeschaltet worden – in Schwangau gehen nun die Lichter an den Königsschlössern aus. Der Schwangauer Gemeinderat hat am Montagabend den Beschluss mit symbolischer Strahlkraft getroffen: Die Außenbeleuchtung von Schloss Neuschwanstein bleibt vorerst dunkel. Der Grund: Man will sich für die Energiekrise rüsten. Denn deren Folgen sind für die Kommunen unabsehbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.