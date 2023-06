Warum mehr Bundeswehr-Fahrzeuge unterwegs sind

Übung der Gebirgsaufklärer im Raum Füssen - Kempten - Steingaden - Kleinaitingen. An wen man sich bei Schäden wenden kann.

05.06.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Auf deutlich mehr Bundeswehrfahrzeuge als sonst, muss man sich im Raum Füssen, Kempten, Steingaden, Kleinaitingen einstellen: Denn Füssener Soldatinnen und Soldaten werden dort vom 25. bis 30. Juni eine Übung abhalten, teilt das Gebirgsaufklärungsbataillon 230 mit.

Es wird nicht scharf geschossen

Während der Übung kann es zu einem erhöhten Aufkommen an Fahrzeugbewegungen von Bundeswehrfahrzeugen im genannten Raum kommen. Ebenso kann es zum Einsatz von Manövermunition (umgangssprachlich: Platzpatronen) sowie Lageeinspielungen kommen. Eine Gefährdung für die Zivilbevölkerung besteht nicht, versichert die Bundeswehr.

Trotzdem Abstand halten

Allerdings: Sollte sich übende Truppe in der Gegend befinden, wird darum gebeten, Abstand zu halten. Die Übungslagen werden im Schwerpunkt auf Standort- beziehungsweise Truppenübungsplätzen und somit außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden. Die Übung wurde regulär angemeldet, die offizielle Bekanntmachung erfolgt in gewohnter Weise über die betroffenen Gemeinden im Gemeindeblatt oder per Aushang.

Sollte es Fragen oder Anliegen bezüglich möglicher Geländeschäden (zum Beispiel Fahrspuren) geben, können sich Betroffene telefonisch an den technischen Offizier des Gebirgsaufklärungsbataillons 230, Telefon (08362) 509 30 50, wenden.