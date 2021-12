Warum Musiker im Füssener Stadtrat aufspielen

Dank für das ausscheidende Ratsmitglied Bernhard Eggensberger. Für ihn rückt Matthias Friedl nach. Bürgermeister: Ehrenamt bringt Freude, aber auch Stress.

16.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Ungewöhnlicher Auftakt der Stadtratssitzung am Dienstag: Mehrere Musiker, darunter auch Kommunalpolitiker, erklommen die Bühne im Haus Hopfensee und spielten zwei Stücke. Damit wollten sie sich auch bei Bernhard Eggensberger (Füssen-Land) bedanken, der sein Ehrenamt im Stadtrat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat (wir berichteten). Für ihn rückte nun Matthias Friedl aus Weißensee nach.

Eggensberger gehörte dem Kommunalparlament seit Mai 2014 an. „Seine fachliche Meinung war durch seinen Beruf als Schreinermeister und als Vorsitzender der Schreinerinnung gerade im Bauausschuss sehr gefragt“, teilte seine Fraktion Füssen-Land mit. Doch auch für die Vereine in Hopfen am See und Weißensee setzte er sich vielfältig ein. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) dankte dem scheidenden Ratsmitglied ausdrücklich für dessen Engagement und überreichte ihm Urkunde und ein kleines Präsent.

In der Fraktion Füssen-Land rückte Matthias Friedl nach. Der Weißenseer Familienvater betreibt einen Biobauernhof und bietet Urlaub auf dem Bauernhof an. Neben zahlreichen Vereinstätigkeiten gilt seine Leidenschaft dem Imkern. Nach der offiziellen Vereidigung versicherte der Bürgermeister dem neuen Ratsmitglied, dass er jetzt in einer „ganz tollen Truppe“ mitwirken könne. Die Stadtratsarbeit bereite viel Freude, könne aber auch stressig sein. Zumindest die erste Sitzung verlief für Friedl stressfrei: Denn die Kommunalpolitiker arbeiteten in Windeseile die mit vielen Punkten gespickte Tagesordnung ab. (hs)