Warum Schloss Neuschwanstein heute ein Holzbau wäre

Das Zertifikat "Meisterhaft" wird bei einer Runde über den Forggensee vergeben. Das Siegel soll vor schwarzen Schafen in der Branche schützen.

11.10.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Alle zwei Jahre erfolgt die feierliche Verleihung der „Meisterhaft“-Zertifikate an die Mitgliederbetriebe der Arbeitsgemeinschaft der Zimmerer-Innungen im Allgäu. Rotierend findet die Verleihung in einer anderen Region des Allgäus statt. In diesem Jahr war das Ostallgäu an der Reihe. Der Obermeister der regionalen Zimmerer-Innung, Josef Ambros aus Hopferau, lud Inhaber und Mitarbeiter aus den Zimmererbetrieben im Ost- und Oberallgäu, Memmingen, Mindelheim, Lindau und der Fachgruppe Kempten ein, um an Bord der MS Füssen auf dem Forggensee die Verleihung miteinander zu feiern.

Zimmererbetriebe: die Hauptdarsteller auf dem Bau

Bevor das Schiff in See stach, begrüßte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter die etwa 100 geladenen Personen und wünschte allen eine gute Fahrt, ehe er zum nächsten Termin eilte. Josef Ambros übernahm das Mikrofon und begrüßte die anwesenden Vertreter und Leistungspartner der Betriebe. Er machte in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit des Handwerks aufmerksam. „Die Hauptdarsteller sind immer die Zimmererbetriebe, ohne die ein Bau nicht erstellt werden kann. Sehr schade, dass König Ludwig heute nicht mehr lebt, sonst wäre Schloß Neuschwanstein heute sicher ein Holzbau“, sagte Obermeister Ambros.

"Holz als nachwachsender Rohstoff ist der Baustoff der Zukunft“

„Mittlerweile ist die serielle Fertigung beim Bauen die Zukunft. Dabei sollte individuell und klimaschützend gearbeitet werden. Die Beschaffung von Werkstoff in den holzverarbeitenden Betrieben wird zukünftig sicher Gesprächsthema sein, denn Holz als nachwachsender Rohstoff ist der Baustoff der Zukunft“, meinte der Präsident des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Zimmererhandwerks, Peter Aicher, in seiner Rede. Der Geschäftsführer der Zimmerer-Innung, Kau Gajewski aus München, und Kreishandwerksmeister Robert Klauer betonten wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und die CO²-Bilanzierung. Die Mitglieder der Zimmerer-Innungen erhalten dabei viel Unterstützung von dieser Seite. Das geht über Qualifizierung und Digitalisierung in den Betrieben bis zur Fort- und Weiterbildung. der Mitarbeiter. Außerdem gehen die Innungen in die Schulen, um über die Ausbildung und die vielen Möglichkeiten im Handwerk zu informieren.

Das "Meisterhaft"-Siegel geht an 51 Allgäuer Betriebe

Das „Meisterhaft“-Siegel steht für hohe Fachkompetenz am Bau und ist die Qualitätsoffensive der Deutschen Bauwirtschaft. Damit sollen Bauherren vor schwarzen Schafen im Gewerbe geschützt werden. Die Einhaltung der Prüfkriterien wird zentral von der unabhängigen „Zertifizierung Bau“ in Berlin überwacht. In diesem Jahr gehen an 51 Allgäuer Zimmererbetriebe die Siegel „Meisterhaft“, das in Drei- bis fünf-Sterne-Kategorien aufgeteilt ist.

Eine Arie ist besonders passend

Nach der feierlichen Übergabe der Zertifikate an die ausgezeichneten Allgäuer Betriebe, sorgte ein fetziges Showprogramm von Janet Chvatal und Marc Gremm, die bekannte Musicalsongs und Hits boten und damit für beste Stimmung an Board sorgten. König-Ludwig-Darsteller Gremm meinte, ihm war vorher nicht bewusst, wie gut die Hauptarie „Kalte Sterne – Bau ein Schloss wie ein Traum“, aus dem Musical „Ludwig²“, zu den Zimmerern passen würde.

