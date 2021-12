Warum Spenden für die Kinderkrebshilfe im Allgäu eingebrochen sind

Die Kinderkrebshilfe Königswinkel braucht dringend Spendengelder zur Unterstützung schwerkranker Kinder. Doch Corona hat die Arbeit der Organisation erschwert.

03.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Eltern von Matteo haben eine Karte geschrieben: Orange Pappe, vorne drauf geklebt ist ein Bild ihres Sohnes. „Vielen Dank“ steht mit blauem Filzstift darauf gemalt. Schon auf den ersten Blick erkennt man: Mit dem Buben ist etwas nicht in Ordnung. Matteo hat Krebs. Damit er überhaupt noch in einer komfortablen Position sitzen kann, benötigt er einen sogenannten Gravity Chair, ein spezieller Sessel aus Schaumstoff für Schwererkrankte wie ihn.

Nur mithilfe der Kinderkrebshilfe Königswinkel war es möglich, dass sich die Familie die Anschaffung überhaupt leisten konnte. Und ihrem kranken Bub damit das Leben zumindest etwas annehmlicher zu gestalten. Als Dank verfassten sie eine Karte an deren Präsidenten Dr. Rainer Karg. Mit rührenden Worten beschreiben sie, wie die Anschaffung das Leben ihres Sohnes erleichtert.

Kinderkrebshilfe: Seit 21 Jahren unterstützt die Hilfsorganisation Kliniken und schwer Erkrankte

Es sind Schicksale wie diese, mit denen Karg im Laufe der 21 Jahre seit Bestehen der Hilfsorganisation häufig konfrontiert war. „Das ist schon manchmal heftig, besonders wenn man die Menschen persönlich kennengelernt hat“, sagt er.

Seine Motivation hat er in all den Jahren nie aus den Augen verloren. „Man muss ein Ziel vor Augen haben und sich immer klar machen, was man realistischerweise bewirken kann“, sagt der Mediziner. Corona hat es für seine Mitstreiter und ihn aber nicht leichter gemacht, dringend benötigte Spenden für die Arbeit zu generieren.

Wichtige Einnahmequelle der Kinderkrebshilfe Königswinkel ist während Corona versiegt

Die Flohmarktstube am Füssener Brotmarkt, mit ihren Erlösen seit jeher wichtiger Bestandteil der Kinderkrebshilfe, war während der Lockdown-Phasen geschlossen. Und auch die traditionellen Charity-Veranstaltungen fielen flach. Darunter der „Weihnachtsmarkt mit Herz in Buching“ sowie das Adventskonzert in der St. Mang Kirche. Noch in diesem Jahr will die Kinderkrebshilfe aber wieder bei drei Veranstaltungen auf sich aufmerksam machen und um Spenden bitten.

Dafür hat sich Karg auch weitere Mitstreiter ins Boot geholt. Darunter ist etwa Dr. Martin Hinterseer, Leiter des Herzzentrums Füssen-Außerfern als neuer Schatzmeister, Dr. Wiebke von der Emde als Vizepräsidentin sowie Hermann Härtl als neuer Schriftführer. Mit diesen neuen Funktionsträgern an seiner Seite bereitet Karg derzeit das Adventskonzert mit dem Mendelssohn Vokalensemble unter der Leitung von Karl Zepnik vor.

Es findet am 5. Dezember, 17 Uhr, in der St. Mang Kirche statt. Auch den renommierten Schlagzeuger Max Kinker samt Band konnte die Kinderkrebshilfe für einen Abend gewinnen. Er tritt am 11. Dezember, 19 Uhr, mit seinem Programm „Winter Wonderland“ im Schlossbrauhaus Schwangau auf.

Spenden versprechen sich die Verantwortlichen bei drei Veranstaltungen in diesem Jahr

Außerdem hoffen kann die Kinderkrebshilfe auf Spenden von der Halblecher Waldweihnacht (27./28. November). Diese findet auf dem Kenzenparkplatz statt, dabei haben sich die Organisatoren der bisherigen Weihnachtsmärkte in Trauchgau und Buching zusammengetan. „Extrem wichtig“ seien diese drei Veranstaltungen für die weitere Arbeit der Hilfsorganisation.

Denn trotz Corona und den damit verbundenen Spendenausfällen setzte die Kinderkrebshilfe Königswinkel ja ihre Arbeit fort. Die besteht neben der Unterstützung von Familien wie der von Matteo auch in der Förderung spezieller Projekte der Kliniken in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen.

Außerdem wäre die Einrichtung des Schwäbischen Kinderkrebszentrums in Augsburg ohne Hilfe aus dem Königswinkel so nicht möglich gewesen. Von dort wurde Karg und Co. auch der Kontakt zur Familie von Matteo übermittelt, dem kleinen Buben, der dank der Kinderkrebshilfe und vieler Spender wieder bequem sitzen kann.

