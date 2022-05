Was steckt hinter dem Wurmfeiertag in Schwangau?

Die Gemeinde Schwangau feiert den sogenannten "Wurmfeiertag" in diesem Jahr einen Tag später. Was hinter dem traditionellen Tag steckt.

24.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Traditionell begeht die Gemeinde Schwangau den sogenannten „Wurmfeiertag“ jährlich am 26. Mai. Da heuer auf den gleichen Tag Christi Himmelfahrt fällt, werden die Feiern einen Tag später, am Freitag, stattfinden, teilt die Tourist Information mit.

Start ist 8.30 Uhr an der Pfarrkirche in Waltenhofen

Um 8.30 Uhr startet der Bittgang ab der Pfarrkirche in Waltenhofen. Die Messe in der Wallfahrtskirche St. Coloman wird dann ab 9.15 Uhr stattfinden. An gleichem Ort wird um 14 Uhr der Rosenkranz gebetet.

Der Feiertag mit Bittgang geht bis ins Jahr 1830 zurück, heißt es in der Mitteilung. Damals schlüpften Tausende Larven der Maikäfer in den Böden aus ihren Eiern und begannen, sich von den Pflanzen auf Feldern und Gärten zu ernähren.

Wie entstand der heutige "Wurmfeiertag" in Schwangau?

Die Masse von Engerlingen vernichtete die Ernte. In dieser Zeit bat die Pfarrei am 26. Mai Gott mit einer Bittprozession um die Befreiung von diesem Unheil und gelobte, fortan diesen Tag jedes Jahr wie einen Festtag zu feiern. So entstand der bis heute stattfindende „Wurmfeiertag“ in Schwangau.

