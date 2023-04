Digitalisierung in Füssen und Schwangau: Was bringt denn nun das Modellprojekt IDEK, Herr Eichstetter?

Schwangau und Füssen haben an einem Digitalisierungsprojekt mitgemacht. Die Ergebnisse klingen theoretisch. Bürgermeister Eichstetter erläutert die Vorteile.

29.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Projekt hat einen sperrigen Titel: Integriertes digitales Entwicklungskonzept – kurz IDEK. Füssen und Schwangau haben sich dabei gemeinsam auf den Weg gemacht und bei einem Modellprojekt mitgemacht. Wie berichtet, ist dabei ein Katalog unter dem Titel „Füssen Schwangau 2050“ entstanden. Er zeigt in mehreren Bereichen wie zum Beispiel Wohnen oder Verkehr auf, wie sich das Leben mit Hilfe der Digitalisierung verändern wird – allerdings sind die abgeleiteten Maßnahmen für den Otto Normalverbraucher nur schwer zu greifen. Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter erläutert, warum das IDEK-Projekt so wichtig für die Region ist.

Fördergelder für Kommunen: Bürgermeister von Füssen vergleicht IDEK mit ISEK

Eichstetter vergleicht IDEK mit einem anderen, ähnlich kompliziert betitelten Projekt namens ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept). Bereits vor ein paar Jahren hat Füssen dieses Instrument umgesetzt und schreibt es fort. Mittlerweile ist es die Grundlage, um an Fördermittel für kommunale Projekte zu gelangen. Man müsse sich das so vorstellen, berichtet Eichstetter: Die Stadt möchte gerne ein bestimmtes Projekt umsetzen, für das es staatliche Fördermittel gibt. Als Grundlage dafür, dass am Ende Geld fließt, braucht die Stadt das Entwicklungskonzept – ohne ISEK kein Zugriff auf den Fördertopf.

„Ähnlich wird es in Zukunft auch mit IDEK sein“, ist sich Eichstetter sicher. Deshalb habe er 2020 schnell gehandelt, mit den Schwangauern gesprochen und beide Kommunen für das Modellprojekt beworben. Es ist eines der Themen, auf die Eichstetter stolz ist, weil sie die Grundlage für die Zukunft bilden. Er nennt fiktive Beispiele: Geht es in Zukunft um Schnellladesäulen für E-Autos, könnte er sich vorstellen, dass bei Förderungen zum Beispiel das IDEK-Programm Grundlage ist. Füssen und Schwangau können also Geld vom Staat abgreifen, während Kommunen, die noch kein digitales Entwicklungskonzept haben, erst den Prozess durchlaufen müssen. Für Schwangau und Füssen waren in den vergangenen Jahren Planer in der Region unterwegs, haben mit Verantwortlichen, aber auch mit Bürgern im Rahmen von Workshops Maßnahmen erarbeitet.

Haben Füssen und Schwangau einen Vorteil gegenüber anderen Kommunen?

„Wir haben damit also die Grundlage für die nächsten Jahre gelegt und gegenüber Kommunen, die das nicht gemacht haben, einen zeitlichen Vorteil“, stellt Eichstetter den Mehrwert aus seiner Sicht heraus.

Das Problem: Liest man sich durch den entstandenen Katalog, wird man auch mit viel Theorie und wenig Konkretem konfrontiert. Warum gibt es also überhaupt solche Programme, wenn diese am Ende für den normalen Bürger nur schwer zu greifen sind?

Eichstetter erklärt das so: Der Freistaat will seine Kommunen motivieren, aktiv zu werden. Es gehe darum, sich mit der Zukunft und den Bedürfnissen in der Region zu beschäftigen, sowie mehrjährig vorauszuplanen. Denn die erarbeiteten Maßnahmen seien nicht nur theoretisch. Ein Beispiel: Wenn es um die Idee einer Outdoor-App mit Blick auf die Besucherlenkung und den Naturschutz geht, dann sei das schon etwas, was für den Königswinkel interessant ist und was man auch umsetzen wolle.

Ende März beschäftigte sich auch der Schwangauer Gemeinderat nochmal mit dem Thema IDEK. Die Kommunalpolitiker stimmten dem Abschluss des Projektes geschlossen zu.