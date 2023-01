Was der Wirtschaft hilft, wenn nichts mehr ist, wie es war

Beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer in Reutte werden Forderungen an die Politik laut. Neben dem Arbeitskräftemangel brennt den Außerfernern ein weiteres Thema auf den Nägeln.

22.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Die Ausgangslage zu Jahresbeginn war schon einfacher. Seit nunmehr fast drei Jahren sieht sich die Tiroler Wirtschaft mit einer Situation konfrontiert, in der nichts mehr so ist, wie es vorher war“, sagte Christoph Walser, Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer beim Neujahrsempfang in Reutte vor Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Lieferengpässe, Inflation und massive Einschränkungen bei der Planbarkeit machen den Betrieben zu schaffen. Die größten Herausforderungen seien jedoch die Energiekosten und der Arbeitskräftemangel. Nach verschiedenen Entlastungen wären auch beim Fachkräftemangel mutige Weichenstellungen der Politik nötig, die einerseits die Potenziale im Inland aktivieren und andererseits eine qualifizierte Zuwanderung ermöglichen, fordert der WK-Präsident. In allen Krisen zeige sich deutlich, dass die Tiroler Firmen und ihre Mitarbeitenden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Lage zu stabilisieren. Sie passen sich rasch an geänderte Bedingungen an und erschließen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen neue Märkte.

Wie soll es weitergehen?

Reuttes Bezirksobmann Christian Strigl rief zu einer Bündelung aller Kräfte im Bezirk auf. Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg: „Wohl selten zuvor war das Interesse an der Wirtschaft so groß wie jetzt. Das gilt für die aktuellen Nachrichten, aber auch für ganz grundsätzliche Fragen: Wie passen die milliardenschweren Corona-Hilfen und die Schuldenbremse zusammen? Was können wir gegen die Klimakrise tun, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen? Wie sichern wir unsere Pensionen?“, fasste Strigl die Fragen zusammen, die den Menschen im Außerfernern unter den Nägeln brennen. „Im Jahr 2023 müssen wir unsere Kräfte bündeln, wir müssen im Heute mit dem Blick auf die Zukunft handeln“, betonte Strigl. „Die Verkehrssituation im Bezirk Reutte als permanente Herausforderung für die Wirtschaft und die Bevölkerung bedarf speziell auf der Fernpassroute dringend Lösungsansätze. Dieses Thema muss entpolitisiert und gemeinsam mit Verkehrsexperten aufgearbeitet werden.“

Konzepte für Regionalbahn

In diesem Forderungskatalog steht auch die Aufwertung der Außerfernbahn ganz oben. „Mit bautechnischen, fahrplantechnischen, tariflichen und marketingbezogenen Maßnahmen sollten mehr Akzente zur Umsetzung eines neuen Konzepts der Regionalbahn gesetzt werden“, sagte Strigl. Er forderte auch eine neue Bewertung der Potenziale bei der Wasserkraft: „Den laufend steigenden Strombedarf im Bezirk Reutte werden wir lokal nicht durch Windräder oder Photovoltaikanlagen decken können“, forderte er eine Studie des Landes Tirol zum Potenzial der Wasserkraft im Außerfern. Ökologie und Ökonomie müssten dabei sorgfältig abgestimmt werden.