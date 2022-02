Was im Ortskern von Rieden alles denkbar ist

In der Forggensee-Gemeinde Rieden zeigt eine Ausstellung bis Ende Februar denkbare Entwicklungen für die Dorfmitte auf. Was sich der Bürgermeister erhofft.

08.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einer Ausstellung bietet die Gemeinde Rieden ihren Bürgern an, sich bis Ende Februar über mögliche langfristige Entwicklungen im Dorfkern zu informieren. Im Gemeindehaus stehen Stellwände mit Bildern und Informationen aus verschiedenen Gemeinden als Beispiel bereit. Nicht nur die Fotos zeigen eindrucksvoll, was aus den Leerständen im Dorfkern alles gemacht werden kann, wie sich ein Dorf sorgfältig verändern beziehungsweise verbessert in die Zukunft gehen könnte.

Häuser, die kurz vor dem Verfall standen, wurden saniert und wieder bewohnbar gemacht, der Grünbestand ausgeweitet oder besser verteilt. Aber nicht nur solche Möglichkeiten zeigt die Ausstellung, vielmehr zeigt sie auch Fördermöglichkeiten für die einzelnen Besitzer der Grundstücke im und ums Dorf herum auf.

Dorfkerne sollen wiederbelebt werden

Grund für diese Ausstellung ist die bevorstehende Dorfkern-Besiedelung und -Nutzung. Bekanntlich sollen in den nächsten Jahren vor allem die Dorfkerne im Freistaat „wieder-belebt“ werden, bevor weitere Neubaugebiete am Rand der Gemeinden ausgewiesen werden. Dabei wollen die Gemeinden wie Rieden den Dorfcharakter bewahren. Allerdings steht diesem Vorhaben der Privatbesitz „im Weg“. Die Privatbesitzer müssten hier mit einsteigen. Denn um ihre Häuser oder Grundstücke geht es bei diesem Projekt, das nicht sofort ad hoc angegangen werden soll, vielmehr ist dies ein langfristiges Unterfangen in die Zukunft.

Die Gemeinde Rieden für die Zukunft fit machen

Damit will die Gemeinde auch dem Klimawandel entgegenwirken, würden doch so weniger die offenen Flächen ums Dorf „zubetoniert“, CO2-Binder wie Bäume, Sträucher und Wiesen, die durchaus weiterhin im Dorfkern gewünscht sind, könnten dazu beitragen. Aber auch die Flächen, die dann nicht mehr für Neubaugebiete ausgewiesen werden würden, blieben frei von angelegten Straßen. Dazu kommt aber auch, dass so langsam die Flächen für Neubaugebiete ausgehen, nicht nur in Rieden. Ebenso ein Thema bei diesem Projekt, um das sich die TU München im Auftrag der Gemeinde kümmert, ist die Infrastruktur wie auch die Nahversorgung eines wachsenden Dorfes wie Rieden. Bürgermeister Andreas Haug wünscht sich die Beteiligung seiner Bürger am Wandel der Zeit und des Dorfes: „Es ist doch unser Dorf, das für die Zukunft und unsere Kinder fit gemacht werden soll.“ Nichts soll dabei übers Knie gebrochen werden, im Konsens mit allen soll das Langzeitprojekt angegangen werden, meint der Gemeindevorstand und hofft mit dieser Ausstellung auch so manchen Skeptiker zum Mitmachen zu motivieren.