Rutschparty und Fackelschwimmen: Tausende Besucher in Füssen erwartet

Nach zwei Jahren Coronapause findet kurz vor Jahreswechsel eine große Open-Air-Party in Füssen statt. Am Neujahrstag starten dann Rettungsschwimmer beim traditionellen Fackelschwimmen.

27.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei Jahre lang war es über den Jahreswechsel ruhiger in Füssen. Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen – darunter auch das traditionelle Fackelschwimmen und die Rutschparty – pausieren. Heuer erwarten die Veranstalter tausende Besucherinnen und Besucher: Am 30. Dezember findet die Rutschparty statt, am 1. Januar schwimmen Rettungsschwimmer mit Fackeln durch den kalten Lech.

Fackelschwimmen in Füssen: Früh kommen für einen guten Blick

Wer am Neujahrstag einen guten Blick auf den Lech haben will, sollte frühzeitig ans Ufer oder auf die Theresienbrücke kommen. Denn nach zweijähriger Coronapause findet wieder das Fackelschwimmen statt. Bei Anbruch der Dunkelheit steigen Rettungsschwimmer der Ostallgäuer Wasserwachten in den kalten Lech. Sie lassen sich im Fackelschein an der Füssener Altstadt vorbei flussabwärts treiben, um den Zuschauern ein gutes neues Jahr zu wünschen. Zur 31. Ausgabe des Spektakels werden bis zu 100 Schwimmer und 3000 Besucher erwartet, teilt die Wasserwacht Füssen mit.

Ein Blick ins Archiv: Das Foto zeigt den Kaiser-Maximilian-Platz bei einer vergangenen Rutschparty. Bild: Peter Samer (Archivbild)

Damit die Wartezeit für die Zuschauer bis zum Start der ersten Schwimmer nicht zu lang ist, gibt es ab 16 Uhr Essen und Trinken. Gegen 17.30 Uhr soll die erste Fackel an der Lechbiegung zu sehen sein. Wenn die Fackelschwimmer die Theresienbrücke passieren, schießen die Füssener Böllerschützen dem neuen Jahr Salut – zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk über dem Lech. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten, so die Füssener Wasserwacht.

(Lesen Sie hier, so lange haben die Geschäfte an Silvester geöffnet.)

Das traditionelle Fackelschwimmen wird auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Lechstadt haben. Füssens Pressesprecher Felix Blersch teilt mit, dass der Bereich von der Theresienbrücke bis zu Einmündung Spitalgasse an diesem Sonntag von 15 bis 18 Uhr gesperrt ist. Die Umleitung verlaufe über die Schwangauer Straße und die B16 beziehungsweise über die Lechhalde und Ritterstraße. Zwei Tage vor dem Fackelschwimmen – am Freitag – wird der Kaiser-Maximilian-Platz zur Partymeile: Die Rutschparty findet wieder statt. Mit 500 bis 1000 Gästen „in allen Altersklassen“ rechnet Füssen Tourismus und Marketing. Die Party heuer mit Blick auf die Corona-Pandemie oder die steigenden Energiekosten abzusagen, stand am Ende nicht zur Debatte. Im Vorfeld, so berichtet Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier, habe man sich laufend Gedanken gemacht, inwiefern die Themen Corona und Energie die Veranstaltung be- oder verhindern könnten.

Rutschparty in Füssen: Party am Kaiser-Maximilian-Platz

„Letztlich haben wir entschieden, dass wir die Durchführung verantworten können“, sagt Fredlmeier. Die Feinarbeiten gingen Mitte Oktober los – mit Besprechungen über die Sicherheitsmaßnahmen, besondere Bestimmungen seitens der Stadt und des Landratsamtes oder über die Anforderungen der Kooperationspartner. Ebenso spielte dabei natürlich auch das Programm und das kulinarische Angebot eine Rolle. Wetterbedingte Absagen gab es in den vergangenen 13 Jahren nicht, so Fredlmeier. „Die Rutschparty ist eine Open-Air Veranstaltung, umsonst und draußen. Unsere Gäste ziehen sich dem Wetter entsprechend an.“ Das dürfte den meisten Besucherinnen und Besuchern auch klar sein – für sie zählt: Nach den Coronajahren gibt es in Füssen wieder eine Jahresabschlussparty von Füssen Tourismus und Marketing. Viele Einheimische freuen sich, vor dem Jahreswechsel noch mal Freunde und Bekannte zu treffen.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zwei DJ’s freuen, die seit vielen Jahren auf der Bühne stehen. Sie werden ein breites Repertoire auflegen: von Oldies über Funk, Rock, Pop und Soul bis House. Die Party am Kaiser-Maximilian-Platz läuft von 18 Uhr bis Mitternacht und der Eintritt ist frei.