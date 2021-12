Was sich Jugendliche in Nessselwang wünschen

Nesselwang hat junge Menschen nach ihren Vorstellungen gefragt. Pumptrack im Feriendorf Reichenbach geplant.

19.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Wie steht es um die Situation bei der Jugendarbeit in Nesselwang? Dazu gab der Jugendbeauftragte des Marktrates, Julian Mayer, einen Sachstandsbericht im Kommunalgremium. Man habe 450 Flyer mit Fragen an junge Menschen geschickt. Mit circa zehn Prozent sei der Rücklauf recht ordentlich gewesen – und eine Reihe von Wünschen wurde vorgebracht.

An Wünsche nannten die Jugendlichen: Skatepark erneuern, Tischtennisplatte und dauerhaften Pumptrack – eine Art spezielle Mountainbikestrecke im Rundkurs – erstellen. Das Thema möglicher Treffpunkte sowie die fahrradfreundlichere Gestaltung der Römerstraße waren weitere Anregungen. Besonders erstaunt seien die Kommunalpolitiker gewesen über die Äußerung „weniger Wahlkampfplakate“.

Treffen im Frühjahr geplant

Was also machen aufgrund dieser Erkenntnisse? Mayer folgerte: Man müsse die Angebote für die mittlere Altersschicht der Jugendlichen attraktivieren, die Ermäßigung von Gebühren für Einheimische überdenken sowie Angebote zur Organisation von Events von Jugendlichen für Jugendliche schaffen und einiges mehr. Bürgermeister Pirmin Joas konnte hierbei gleich helfend beispringen. Das Feriendorf Reichenbach wolle einen permanenten Pumptrack schaffen. Der Jugendbeauftragte will im Frühjahr die „helfende Hand“ für die Jugendlichen anbieten in Form eines realen Treffens der Jugendlichen. Ganz nach dem Motto der Aktion: „Was it isch, ka no wera: Mach mit!“