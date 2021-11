Was wünschen sich Teenager von der Füssener Stadtpolitik?

Bei der Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats kommen viele Vorschläge auf den Tisch. Auch die Gründung eines eigenen Jugend-Parlaments ist ein Thema.

23.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In wenigen Wochen ist Weihnachten und da ist es legitim, seine Wünsche zu äußern. Das dachte sich jetzt wohl auch der Leiter des Jugendtreffs Füssen, Stefan Splitgerber. Er verlieh nämlich erneut seiner Hoffnung nach einem baldigem Neubau des Jugendhauses am Skate- und Bikepark im Weidach Ausdruck. Anlass dazu bot die erste Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats Füssen im „Jufo“ seit der Coronapandemie. Er hoffe, dass der Neubau „so schnell wie möglich“ über die Bühne gehen möge, sagte Spilitberger. Dabei weiß natürlich auch er, dass dies „eine Frage des Geldes“ ist. Näher festlegen lassen wollte sich Splitgerber in dieser Angelegenheit daher weiter nicht. Klar ist zumindest: „Mittelfristig soll das Jugendhaus ins Weidach“, erklärte Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne). Er ist gleichzeitig Leiter des Kinder- und Jugendbeirats. Als Bader jedoch die 15 Jugendlichen im „Jufo“ fragte, was denn aus ihrer Sicht in ein solches Jugendhaus rein müsse, schien es ihnen ein wenig die Sprache verschlagen zu haben.

Jugendliche in Füssen wünschen sich neues Jugendhaus am Skate- und Bikepark

Eher zögerlich kamen Antworten wie „Billardtisch, Bandprobenraum, Mädchenraum oder Tanzraum“. Eher unschlüssig waren auch die Erwachsenen. Sie wollten sich bei der anschließenden Frage nach der gewünschten Größe des Hauses ebenfalls nicht festlegen lassen. Bader machte indes schon einmal deutlich, dass die Planungen wohl in die Richtung „eines Hauses in Modularform, das man weiter ausbauen könnte“ liefen.

Gymnasiasten aus Füssen bringen die Gründung eines Jugendparlaments für Füssen ins Spiel

Diese Informationen nahmen auch Viktoria Miller, David Wagner und Felix Prinz aufmerksam auf. Selbst, wenn sie sonst eher nicht das „Jufo“ besuchen. Als Vertreter eines P-Seminars in Sozialkunde des Gymnasiums Füssen waren sie allerdings eigens zur Sitzung eingeladen worden, um ihr Projekt „Eure Stimme – Die Gründung eines Jugendparlaments“, vorzustellen. Im Zuge ihrer Präsentation mussten sie zwar zugeben, dass vieles noch nicht feststehe.

Das Jugendparlament könnte künftig den Stadtrat Füssen beraten

Vorgesehen ist jedoch, dass ungefähr zehn junge Leute im Alter von zwölf bis 27 Jahren in dieses zu formierende Jugendparlament gewählt werden könnten. Dies müssten nicht unbedingt Füssener sein, sondern könnten auch Jugendliche sein, die nur in Füssen zur Schule gehen. Vorteil: Mitglieder dieses Gremiums könnten künftig an Stadtratssitzungen teilnehmen und Stellungnahmen abgeben, ergänzte Wagner. Mit Miller und Prinz war er sich schließlich darin einig, dass es noch ein großes Problem gibt: „Wie bringen wir Jugendliche dazu, dafür zu kandidieren?“