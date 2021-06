Kommunalpolitiker diskutieren über erste Ideen. Unter anderem ist von einem E-Ladesäulen-Park die Rede. Sollen Brummifahrer verbannt werden?

24.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Noch ist nichts definitiv beschlossen, aber so viel ist klar: Der Füssener Festplatz an der Kemptener Straße wird sich verändern. In welche Richtung – dazu fand im Hauptausschuss nun die erste Aussprache statt. Unter anderem könnten hier gebührenpflichtige Stellplätze für Pkw und Busse, eine Anlage für Wohnmobile und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge entstehen. Strittig war im Ausschuss lediglich, ob man Brummifahrern auch künftig gestatten soll, ihre Lkw dort abzustellen.