Wasserwacht Füssen: Dramatische Szenen bei Einsatz

Bei der Jahresversammlung der Füssener Wasserwacht weisen die Helfer auf über 1800 Wachstunden an den Badeseen hin. Seefest wird auch für diesen Juli geplant.

01.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Dramatische Szenen spielten sich ab, als die Wasserwacht Füssen im vergangenen Winter zu einem Rettungseinsatz am Alatsee gerufen wurde. Ein Mann, der seinen Hund aus dem zugefrorenen See retten wollte, war selbst eingebrochen. Unterkühlt wurde er schließlich vom Rettungshubschrauber abtransportiert. An dieses und andere Ereignisse hat die Wasserwacht Füssen bei ihrer Hauptversammlung erinnert.

Das 75-Jährige in Füssen gefeiert

Vorsitzender Rudi Achatz gab einen Überblick über das vergangene Jahr. Herausragend war das 75-jährige Bestehen der Ortsgruppe, das mit dem Seefest im August 2022 gebührend gefeiert wurde.

Viele Einsatzstunden haben die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Füssen auch im vergangenen Jahr 2022 geleistet, darüber informierte Max Achatz, Technischer Leiter der Ortsgruppe. Allein an Wachstunden am Forggen- und Bannwaldsee sorgten die Helferinnen und Helfer mit insgesamt 1.872 Stunden für die Sicherheit der Badegäste. 7.843 Übungsstunden summierten sich in vielen verschiedenen Bereichen auf.

Neben den Wasserrettungseinsätzen gab es auch zahlreiche Erste-Hilfe-Leistungen, außerdem gab es Sanitätswachdienste beim Skaterplatz und die Betreuung der Wachstationen am Forggensee und am Bannwaldsee.

Jugendleiterin Ivonne Westermann schilderte die Aktionen der Wasserwachtjugend neben dem Training wie das Funkenfeuer, das Zeltlager im August oder die Mitwirkung an der Aktion „Sauberes Ostallgäu“.

Dank an die Sponsoren

Vorsitzender Achatz dankte allen Sponsoren der Wasserwacht, der Stadt Füssen, der Sparkasse und der VR-Bank sowie Jürgen Brecht für die Spenden und dem Busunternehmen Kößler für die Trainingsfahrten zum Hallenbad nach Nesselwang. Besonderer Dank für die Unterstützung ging an das BRK Ostallgäu sowie den Förderverein.

Eine Stunde vor dem Jahrestreffen der Wasserwacht fand auch die Hauptversammlung des Fördervereins statt. Der Förderverein unterstützt die Wasserwacht ideell und finanziell hauptsächlich durch das jährliche Seefest. Dass es trotz Corona vergangenes Jahr gefeiert werden konnte und auch dieses Jahr am 15. Juli wieder stattfindet, davon berichtete die Vorsitzende Alisa Baumgartner.

Das Führungsteam der Füssener Wasserwacht

Der Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Rudi Achatz, sein Stellvertreter Thomas Meiler. Technische Leiter sind Max Achatz und Michael Frischbutter, die Jugendleitung haben Ivonne Westmann und Lisa Kirchner inne. Kassiererin ist Andrea Opitz, Schriftführerin Conny Grieser. Beisitzer sind Angelika Nietsch und Sebastian Grieser. Hinzuberufene Vorstandsmitglieder sind der QM-Beauftragte Thomas Meiler, Hüttenwart Hans Klapproth und Vertreter Philipp Sattelberger.