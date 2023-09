Wasserwacht Füssen trainiert das Retten von Leben

Wasserwacht Füssen übt an vier Stationen am Forggensee. Was gar nicht oft genug trainiert werden kann.

19.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sehr umfangreich geübt hat die Wasserwacht Füssen kürzlich am Forggensee. Grundlage der Übung waren dabei reale Ereignisse aus der Vergangenheit, aber auch andere derzeit aktuelle Themenbereiche. Insgesamt galt es in drei Gruppen je vier Stationen zu absolvieren, berichtet Marcel Richert von der Wasserwacht Füssen. "Dabei haben wir großen Wert auf die Qualität der Arbeit in Verbindung mit schnellen und lebensrettenden Maßnahmen gelegt", sagt der seit rund zwei Jahren für die Wasserwacht arbeitende Übungsleiter Richert.

