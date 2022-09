Wechsel bei den Franziskanern in Füssen: Pater Franz Josef Kröger löst Pater Ralf Preker ab

Das Franziskaner Kloster in Füssen bekommt einen neuen Guardian. Ein zweiter personeller Abgang trifft auch die Pfarreiengemeinschaft Füssen.

Personelle Wechsel bei den Franziskanern in Füssen: Guardian Pater Ralf Preker verabschiedete sich nach dem Segen mit einer Ansprache in der Franziskanerkirche St. Stephan und danach sehr persönlich von den 75 Mitgliedern der Gottesdienstgemeinde. Als Nachfolger steht Pater Franz Josef Kröger fest, wie ganz aktuell zu erfahren war. Der neue Füssener Klostervorsteher stammt ursprünglich aus Niedersachsen und reist aus München an, wo er Guardian des Sankt-Anna-Klosters war. Kröger hat als Ökonom der Franziskanerprovinz außerdem die Aufgabe, vertragsrechtliche und finanzielle Sachverhalte zu klären. Als regelmäßiger Besucher der Füssener Kurgespräche ist der neue Guardian einigen Leuten bekannt. Er sei „leidenschaftlicher Wanderer“ gibt er Auskunft über seine Freizeitaktivitäten.

Pater Preker wird Hausvikar und hilft am Wallfahrtsort Werl

Zwei Aufgaben in seiner Heimat Sauerland erwarten den im Januar 2023 seinen 75. Geburtstag feiernden Pater Preker, die er im Gespräch skizzierte: „Ich übernehme in Paderborn die Stelle als Hausvikar. Im Kloster leben 20 Brüder. Darüber hinaus werde ich am Wallfahrtsort Werl helfen. Vor meiner Zeit in Füssen war ich dort zwölf Jahre Wallfahrtsleiter.“ Hintergrund: Seit 1661 wallfahren und pilgern die Menschen zu Maria, der „Trösterin der Betrübten“ nach Werl, um ihre Sorgen und Nöte, gleichzeitig auch ihren Dank und ihre Hoffnung vor das Gnadenbild zu bringen.

Den Besuchern der Messe gab der scheidende Guardian zwei Wünsche mit auf dem Heimweg: „Bleiben Sie gesund und bleiben Sie der Franziskanerkirche immer verbunden.“ Für die Gottesdienstgemeinde sprach der frühere Hohenschwangauer Gymnasiallehrer Hermann Kempf, der nach seiner Pensionierung vor 15 Jahren Ministrant ist. Kempf bedauerte den Weggang des als sauerländische Frohnatur beliebten Paters und überreichte ein Geschenk. Zweiter Messdiener war hier Stadtrat Dr. Christoph Böhm, der seit 50 Jahren Messdiener ist und daher viele Franziskaner hat kommen und gehen sehen.

Pater Raphael Kaltenecker verabschiedet sich aus Füssen

Ein weiterer personeller Abgang trifft insbesondere die Pfarreiengemeinschaft Füssen schmerzlich: Pater Raphael Kaltenecker muss am Magnusfest, 11. September, 19 Uhr, in St. Mang nach Mannheim verabschiedet werden. Er sei Ansprechpartner für die Seniorenheime gewesen und habe für eine gute Verbindung zwischen Kloster und Gemeinde gesorgt. Zudem war der Franziskanerpater mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft. Eine Nachfolge für ihn wurde seitens der Ordensgemeinschaft in Aussicht gestellt, ist aber noch offen. Gegenüber unserer Zeitung erklärte Pater Michael Hubatsch, Hausvikar am Franziskanerkloster seine Bereitschaft, die entstandene Lücke durch den Wechsel des jüngeren Bruders, der Jahrgang 1955 ist, zu schließen.