Wechsel bei Schwangauer Naturschützern: Rundt folgt auf Seider

Nach 33 Jahren hat die BN-Ortsgruppe Schwangau einen neuen Vorsitzenden. Besucherlenkung ist wichtiges Thema für Naturschutz.

13.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nach 33 Jahren hat die Ortsgruppe Schwangau des Bund Naturschutz (BN) einen neuen Vorsitzenden: Marcus Rundt hat auf der jüngsten Versammlung das Amt von Roman Seider übernommen, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Peter Christa ist stellvertretender Vorsitzender. Renate Wiebel übernimmt den Posten der Schriftführerin, Dr. Simone Mahal den der Kassierin. Dorothea Faßbender und Hans Mink sind Beisitzer.

Birkhühner sind gefährdet

Neben den Wahlen prägte der Vortrag des Gebietsbetreuers Thomas Hennemann die Versammlung. Unter dem Titel „Was verstehen wir unter Besucherlenkung im südlichen Ostallgäu?“ erläuterte er, wie sich Mensch und Natur in Einklang bringen lassen. Es sei wichtig, Räume in der Natur dauerhaft zu schützen. Hennemann führte die fünf Stufen der Besucherlenkung an: Sehnsucht wecken, Planung, Anreise, Umsetzung und Abreise. So sei es wichtig, dass den Besuchern möglichst viele Informationen für ihre Unternehmungen zu Verfügung gestellt werden. In dem Zusammenhang wurde auch auf die Gefährdung der Birkhühner auf dem Tegelberg und Breitenberg hingewiesen. Die Naturschützer diskutierten auch das Befahren des Schwansees mit Booten. Dagegen sei wohl rechtlich nichts einzuwenden. Man dürfe Seen befahren – nur nicht in den Schutzgebieten.

Neue Mitglieder in Schwangau gefunden

Die BN-Ortsgruppe bestand zunächst längere Zeit aus 58 Mitgliedern. Durch eine Werbeaktion 2022 kamen jetzt noch 26 weitere hinzu. Neben Roman Seider haben auch die langjährigen Vorstandsmitglieder Marlies Schmid (Beisitzerin) und Wolfgang Pröbstl (Kassier) ihre Posten zur Verfügung gestellt.

In den vergangenen Jahren musste die BN-Ortsgruppe Stellungnahmen für örtliche und überörtliche Ämter wegen geplanter Maßnahmen anfertigen. Wichtig war auch bis Ende Juni die mehrmalige Beseitigung des indischen Springkrauts, das sich als Neophyt deutlich vermehrt und damit heimische Pflanzen verdrängt.

Der scheidende Vorsitzende Seider betonte zum Schluss, dass er bei Bürgermeister Stefan Rinke für den Naturschutz stets ein offenes Ohr fand und die Zusammenarbeit mit ihm und dem Bauhof sehr gut funktioniert habe.

Lesen Sie auch