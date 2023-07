Wegweisende Zusammenarbeit der Gemeinde Pfronten mit dem Kreis

Der Landkreis Ostallgäu kontrolliert künftig neben der Ausschilderung der Radwege auch die der Wanderwege. Gemeinderäte wollen auch die Qualität der Wege sichern.

Bei der Ausschilderung der Freizeit-Radwege in und um Pfronten funktioniert es schon seit 2015, nun soll sich der Landkreis Ostallgäu auch bei den Wanderwegen in Tallagen um eine regelmäßige Kontrolle der Beschilderung kümmern. Der Tourismusausschuss des Gemeinderats stimmte einem Kooperationsvertrag für das Rad- und Wanderwegenetz zu. Er gilt zunächst für zwei Jahre und verlängert sich automatisch um diese Frist, wenn er nicht gekündigt wird.

Kleinere Mängel werden sofort behoben

Als Fachbereichsleiter Tourismus im Landratsamt hatte der Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostallgäu Sebastian Gries davor erläutert, wie das Qualitätsmanagement bei den Radwegen und künftig auch bei den Wanderwegen funktioniert: Die Radwege werden jährlich von einem vom Landkreis beauftragten Dienstleister, derzeit ist es das Planungsbüro Topplan aus Wald, befahren. Kleinere Mängel wie beispielsweise verdreckte oder eingewachsene Schilder werden sofort beseitigt, größere an den Kreis gemeldet, der die betroffene Gemeinde informiert und um Behebung bittet. Während der Landkreis die Kosten für die Kontrolle, das sogenannte Monitoring, trägt, müssen die Gemeinden mit dem eigenen Bauhof oder mit einem Auftrag an einen Dienstleister dafür sorgen, dass beschädigte Schilder ersetzt werden oder neue aufgestellt werden, wenn im Plan vorgesehene in der Natur fehlen. Bei den rund 1300 Kilometer Radwegen im Ostallgäu habe man mit diesem Vorgehen sehr gute Erfahrungen gemacht, erklärte Gries. Nun kommen noch die 2000 Kilometer Wanderwege in den Tallagen dazu. Die werden allerdings aus Kostengründen nur alle zwei Jahre begangen, indem jährlich abwechselnd die Wanderwege im südlichen und nördlichen Ostallgäu kontrolliert werden. Ausgenommen sind dabei die insgesamt rund 400 Kilometer Bergwege.

Gemeinde wird entlastet

Der Leiter der Ortsentwicklung Pfronten Jan Schubert betonte bei der Vorstellung die Vorteile dieses Modells: Die Gemeinden werden entlastet, wenn sich der Landkreis um die Überprüfung der Infrastruktur kümmert. Zudem werde eine standardisierte Qualität in der Region erreicht: „Damit wird eine hohe Freizeiterlebnisqualität für Einheimische und Gäste gesichert und die Verkehrssicherheit in der Nutzung der Einrichtungen zusammen mit anderen Maßnahmen gewährleistet“, so Schubert. Die Wege an sich und die Infrastruktur habe man zudem in Zusammenarbeit mit weiteren Stellen im Blick wie mit der Allgäu GmbH bei der Wandertrilogie Allgäu und den Montainbike-Routen „Naturbiken Allgäu“.

Und wer schaut nach den Wegen?

In der Diskussion begrüßten die Gemeinderäte die Zusammenarbeit bei den Ausschilderungen, sprachen sich aber auch für verstärkte Maßnahmen aus, die Qualität der Wege an sich sicherzustellen. Das sei wichtig, bekräftige Gastgeber Frank Schöllner. Bei der Drei-Täler-Radrunde im Vilstal gebe es noch Schäden, die dringend behoben werden müssen, erklärte Wolfgang Goldstein (CSU). Das liege in den Händen der Gemeinde, erklärte dazu Ortsentwickler Schubert. „Wir müssen ,gute Qualität’ noch genau definieren“, sagte Bürgermeister Alfons Haf, „da sind wir gerade dabei.“ Außerdem müsse dann auch über das Personal reden, das nötig sei, um die Wege in Schuss zu halten.

Bergwege sind noch ausgenommen

Im alpinen Bereich seien die Zuständigkeiten noch nicht komplett geklärt, antwortete Gries auf Nachfrage von Bergführer Wolfgang Mayr. Der hatte darauf verwiesen, dass sich da teilweise die Sektionen des Alpenvereins um die Wege kümmerten. Mountainbike-Routen seien aber im Vertrag enthalten. Wichtig sei auch die Rückmeldung an die Gemeinde, wenn etwas gerichtet wurde, meinte schließlich Gastgeber Peter Heck.

