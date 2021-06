Weißensee: Betrunker findet Wohnmobil nicht mehr - Polizei kam zur Hilfe

Einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz gab es in der Nacht zu Samstag am Weißensee. Ein betrunkener Tourist fand sein Wohnmobil nicht mehr.

26.06.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ging bei der Polizeiinspektion Füssen am späten Freitagabend die Mitteilung ein, dass sich am Parkplatz des Weißensee eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person aufhalten würde.

Die Beamten trafen vor Ort einen 45-jährigen Touristen an, der seinen Schlafplatz - sein in der Nähe geparktes Wohnmobil - nicht mehr finden konnte. "Im Verlaufe der Abendstunden hatte der Mann wohl das ein oder andere Bier zu viel getrunken", heißt es im Polizeibericht.

Die Streife brachte den Mann anschließend zu seinem Wohnmobil und stellte vorsichtshalber den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine etwaige Fahrt zu unterbinden. Mit rechtlichen Konsequenzen müsse der Mann nicht rechnen, heißt es.

