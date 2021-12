Wie vermeiden Familien Streit an Weihnachten? Stressmanagerin aus Halblech gibt Tipps

Immer wieder gibt es an Weihnachten in Familien Diskussionen und Streit. Eine Stressmanagerin aus Halblech gibt Tipps, wie das vermieden werden kann.

23.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Corona hat bereits im vergangenen Jahr das Weihnachtsfest überschattet – damals gab es in Bayern viel diskutierte Ausgangsbeschränkungen. Welche Spuren die Pandemie hinterlassen kann, zeigt ein Beispiel, das kürzlich die Runde machte: Erwachsene Söhne haben ihre Mutter vom gemeinsamen Fest ausgeladen, weil diese sich nicht impfen lassen möchte. Ob diese Geschichte so stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Fakt ist, das Thema Corona birgt bei unterschiedlichen Ansichten (oder gar bei der Verbreitung von Falschnachrichten) die Gefahr, zum Streitthema zu werden.

Wie man gut kommuniziert, weiß die Psychologin und Stressmanagerin Yvonne Dathe aus Halblech, die auch als Paartherapeutin arbeitet. Grundsätzlich stellt sie fest: Ist sich etwa beim Thema Impfen ein Paar einig – entweder pro oder contra – , gibt es eigentlich kaum Probleme. Schwieriger werde es, wenn sie unterschiedliche Standpunkte vertreten. Dann entstehen Reibungen, das ist „ein großes Stressthema“, berichtet Dathe. Das gilt nicht nur für Paare, sondern für alle Beziehungen zu Menschen, die einem nahe stehen.

Kontrollieren: Welche Werte sind einem wichtig

Beim eingangs erwähnten Beispiel sei es Voraussetzung, zu kontrollieren, welche Werte einem wichtig sind. Eine der Fragen könnte sein: „Wie wünsche ich mir, dass meine Familie über mich spricht?“ In der Paartherapie gebe es beispielsweise den Ansatz sich gegenseitig die Frage zu stellen, was mein Partner in zehn Jahren über mich sagt, erläutert Dathe. Bei diesen Fragen komme heraus, was einem selber wichtig ist. „Dabei stellt man beispielsweise fest, ob einem die Familie oder die Gesundheit wichtig ist – oder beides.“

Im nächsten Schritt geht es darum, wie verhalte ich mich gegenüber der betroffenen Person, so die Psychologin. Lade ich diese bei unterschiedlichen Standpunkten aus oder akzeptiere ich die Situation? Dabei sei es immer wichtig, zu beachten, dass man für die Konsequenzen dieser Handlung verantwortlich ist. Und das könne durchaus sein, dass man sich von einer Person oder auch von dem eigenen Wert wegbewegt. Spannungsfelder sollten offen angesprochen werden und man sollte sich bewusst machen, dass etwa bei der Entscheidung sich impfen oder nicht impfen zu lassen – bei medizinischen Bedenken – für beide grundsätzlich die Gesundheit wichtig sei. Bei Streitpunkten empfiehlt die Stressmanagerin, in der Ich-Perspektive zu bleiben und etwa bei Eltern-Kind-Beziehungen nicht zu vergessen, dass erwachsene Menschen eigenständig sind und eigenverantwortlich handeln. Die Stichworte: „Gewaltfreie Kommunikation“.

Stressmanagerin: So soll man auf Negatives reagieren

Dathe berichtet beim Thema Kommunikation auch von einem Ansatz aus der sogenannten positiven Psychologie: Auf eine negative Interaktion sollen fünf positive Interaktionen folgen. Beispiele für letztgenannte können sein: „Schön, dass es dich gibt“ oder „Danke, dass du den Müll heruntergebracht hast“. Eine negative Interaktion wäre: „Oh man, jetzt hast du wieder deine Sachen auf dem Wohnzimmertisch liegen gelassen.“ Die Regel aus Amerika sei eine gute Voraussetzung für zwischenmenschliche Beziehungen, nicht nur im Alltag von Paaren, sondern beispielsweise für das Zusammenarbeiten in beruflichen Teams. Stimme etwas in diesem System nicht, belaste das die Beziehung enorm, berichtet Dathe. „Einen negativen Streit wieder gut zu machen, bedarf viel Energie.“ Klare Ansagen seien wichtig: „Konkret sagen, was passieren soll“, nennt es die Halblecherin. Und noch einen Tipp hat Dathe parat: Es gehe nicht darum, recht zu haben im Streit. Wenn Leute laut werden, wollen sie unbedingt gehört werden, dabei entfernen sie sich allerdings und gehen einen Schritt zurück.

Als Paartherapeutin stellt die Halblecherin fest, dass in den vergangenen Monaten durchaus Corona ein Thema ist. Häufig werde die Pandemie als Grund genannt, gehe man als Therapeutin allerdings tiefer hinein, werde deutlich, dass die Themen schon vorher da waren. Diese seien nur verstärkt worden. Auch durch Veränderungen wie Homeoffice und -schooling. „Familien verbringen oft den ganzen Tag zusammen, da gibt es auch viel mehr Konfliktpotenzial.“

