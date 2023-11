Weihnachtlicher Bienenzauber im Honigdorf Seeg lockt

Im Honigdorf Seeg ist am Wochenende mit dem Weihnachtlichen Bienenzauber ein Weihnachtsmarkt: Alle Infos für Sie.

30.11.2023 | Stand: 13:19 Uhr

Weihnachtsmärkte laden derzeit zum Verweilen in der Vorweihnachtszeit ein. Auch nordwestlich von Füssen in Segg findet am Wochenende solch ein Weihnachtsmarkt in der Erlebnisimkerei statt: Der Weihnachtliche Bienenzauber in der Erlebnisimkerei Seeg.

Steckbrief - Weihnachtsmarkt in Seeg

Name : Weihnachtlicher Bienenzauber

: Weihnachtlicher Bienenzauber Ort : 87637 Seeg

: 87637 Termin : 2.12. und 3.12.2023

: 2.12. und 3.12.2023 Umfang: Süßes und Herzhaftes, Musik, Führungen, Regionale Aussteller

Öffnungszeiten: Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in Seeg?

Bereits am ersten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt "Weihnachtlicher Bienenzauber" statt. Am 2. und 3. Dezember hat er für jeweils fünf Stunden geöffnet.

Samstag, 2. Dezember 2023 : von 14 bis 19 Uhr

: von 14 bis 19 Uhr Sonntag, 3. Dezember 2023: von 14 bis 19 Uhr

So sieht das Programm für Weihnachtlicher Bienenzauber aus

Für das leibliche Wohl ist beim Weihnachtlichen Bienenzauber durch Süßes und Herzhaftes gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag um 15.30 Uhr der Seeger Kinderchor, während am Sonntag von 14 bis 16 Uhr das Astaria Trio für "Zauberhafte Klänge im Advent" sorgt. Ab 16 Uhr tritt die Blässerklasse Seeg auf. Darüber hinaus gibt es im Heimatmuseum noch Führungen für die Besucher mit einer neuen Ausstellung.

So geht es nach Seeg

Mit dem Auto geht es von Kempten die A7, dabei handelt es sich von Kempten aus um eine dreißigminütige Fahrt. Für den Raum Füssen wird die B310 empfohlen, da liegt die Reisedauer bei rund 20 Minuten. Die Anreise mit dem Zug ist von Kempten eine Stunde einzuplanen, die Zugverbindung geht über Kaufbeuren. Von Füssen aus sind es hingegen nur rund 20 Minuten.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.