Morgen beginnt der Weihnachtsmarkt "Beim Elle" in Schwangau

Am Samstag eröffnet in Schwangau ein besonderer Advents- und Weihnachtsmarkt. Die Schreinerei "Beim Elle" stellt zahlreiche handgefertigte Krippen aus.

24.11.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Ein Weihnachtsmarkt in einer Schreinerei - das gibt es "Beim Elle" in Schwangau ( Ostallgäu). Was das Kunsthandwerk bei seinem Advents- und Weihnachtsmarkt 2023 zu bieten hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt "Beim Elle" in Schwangau 2023

Name: Advents- und Weihnachtsmarkt "Beim Elle"

Ort: Kunsthandwerk und Schreinerei Michael Gebler, 87645 Schwangau, Münchener Straße 13

Termin: 25.11.2023 bis 5.1.2024

Umfang: Große Krippenausstellung mit Verkauf

Termin: Wann findet der Weihnachtsmarkt "Beim Elle" statt?

Der Weihnachtsmarkt "Beim Elle" in Schwangau beginnt am Samstag, 25. November und dauert bis Freitag, 5. Januar 2024. Ausgenommen sind Sonntage und Feiertage. Der Eintritt ist frei.

Der Markt findet beim Kunsthandwerk Michael Gebler statt. Wer einen Einblick in die Schreinerei von Gebler, auch "Beim Elle" genannt, erhaschen möchte, kann hier einen virtuellen Rundgang starten.

Öffnungszeiten: Wie hat "Beim Elle" in Schwangau 2023 geöffnet?

Im Zeitraum von 25. November bis 5. Januar 2024 variieren die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes. Die Öffnungszeiten auf einen Blick:

25.11. bis 17.12.2023

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr

Mittwoch: von 9.30 bis 12 Uhr

Samstag: von 9.30 bis 15 Uhr

Sonntag: geschlossen

18.12. bis 30.12.2023

Montag bis Freitag: von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr

Samstag: von 9.30 bis 15 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: geschlossen

2.1. bis 5.1.2024

Dienstag, Donnerstag und Freitag: von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr

Mittwoch: von 9.30 bis 12 Uhr

Welches Programm bietet Advent und Weihnacht "Beim Elle" 2023?

In der Werkstatt der Schreinerei Gebler präsentiert die Familie eigens gestaltete Krippen und Dekorationen, die auch zum Verkauf bereit stehen. Die große Krippenausstellung ist der zentrale Programmpunkt des Weihnachtsmarktes. Bei Krippen sei heutzutage "die Abkehr vom Barocken, hin zum Schlichten ist als Trend zu erkennen", erzählte Michael Gebler unserer Redaktion 2021.

