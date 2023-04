Weil der Wachhund Gassi musste, wurde in Hopferau der Maibaum geklaut

Noch heute erinnern sich viele Hopferauer an den Maibaumdiebstahl 2013. Heuer wird mit einem Jahr Verspätung wegen des Gautrachtenfestes ein neuer aufgestellt.

In vielen Gegenden Deutschlands fing der Maibaum einmal klein an: Junge Männer stellten ihrer Angebeteten nachts nach dem Tanz in den Mai eine mit bunten Bändern geschmückte junge Birke an die Haustür. Die Maibäume, die dagegen in den Ortschaften aufgestellt werden, haben ein größeres Ausmaß. Eine ansehnliche Höhe und Mächtigkeit sollte der Stamm haben. Schließlich soll er in der Regel ein paar Jahre das Ortsbild bereichern.

