Weil's gut tut: Raus ins Abenteuer mit Pfronten Tourismus

Neue Erlebnis-Angebote in Pfronten für den Winter vorgestellt. Die Skisaison in Steinach startet in diesem Jahr am 4. Advent.

11.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Bereits zum dritten Mal wurden in Pfronten die Gastgeber und Leistungspartner bei einer Online-Informationsveranstaltung über die touristischen und ortsübergreifenden Neuigkeiten informiert. Wie Pfronten Tourismus mitteilt, gab Yvonne Dathe, Psychologin, zertifizierte Stressmanagerin und Tandem-Gleitschirmunternehmerin in Pfronten, mit einem Impulsvortrag den Auftakt zum virtuellen Outdoortag. Sie stellte heraus, wie die Natur dazu beiträgt, das psychische Wohlergehen zu steigern und wie Gastgeber diese positiven Effekte in ihre Unterkunftsangebote einbinden können.