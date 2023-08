Söder erweist Trachtlern beim Gautrachtenfest seinen Respekt

Tausende Teilnehmer und Gäste beim Gautrachtenfest in Weißensee. Nachdem ein Wolkenbruch den Umzug stoppt, wird am Sonntag (30. Juli) trotzdem noch lange gefeiert.

Tausende Trachtler haben an diesem Wochenende den Füssener Ortsteil Weißensee in Beschlag genommen. Von Freitagabend wurde dort das 94. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes gefeiert, das der Weißenseer Heimat- und Trachtenverein „D’Falkenstoaner“ ausrichtete.

Gautrachtenfest in Weißensee mit Söder und einem Wolkenbruch

Unter den vielen Teilnehmenden des Festes war am Sonntag auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er hatte mit Blick auf die dunklen Wolken am Himmel noch gehofft, dass das Wetter halten würde. Vergebens: Pünktlich zum großem Festumzug durch Weißensee setzte der Regen ein, ein gewaltiger Wolkenbruch folgte. Trotzdem verfolgten viele Gäste mit Regenschirmen gewappnet das Geschehen. Auch die Ehrengäste in den Festwagen – darunter der Ministerpräsident – waren mit Regenschirmen versorgt worden. Doch musste der Umzug schließlich abgebrochen werden, zu heftig waren die Regengüsse.

Noch viel geplant am Sonntag

Nach dem Umzug durch den Ort am Sonntag ist die Feier noch nicht vorbei: Laut Programm folgen Ehrentänze im Festzelt, die Musikkapelle Weißensee und die Harmoniemusik Füssen werden aufspielen. Gegen 17 Uhr geht es weiter im Festzelt mit musikalischer Unterhaltung vom Musikverein Hopferau, bevor um 19 Uhr die bekannte „Tegernseer Tanzlmusik“ zum Festausklang aufspielt und für beste Stimmung beim Partyvolk sorgen wird.

