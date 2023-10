Weiter kein Fernsehen und Internet in Füssen: So reagiert Vodafone

73 Kunden im Füssener Ortsteil Ziegelwies sind von einer Störung bei Vodafone betroffen. Nun verspricht der Anbieter Besserung.

24.10.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Eine lokale Störung in einem kleinen Teil des Kabelnetzes in Füssen beschäftigt den Anbieter Vodafone seit Samstag, 14. Oktober. „Bei insgesamt bis zu 73 Kunden im Ortsteil Ziegelwies sind Kabel TV und teilweise auch Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar“, teilte Konzernsprecher Volker Petendorf bereits vergangene Woche auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bis zum Dienstag dieser Woche war das Problem noch nicht behoben. Nun soll es endlich vorangehen, wie Petendorf jetzt erklärt: Die finalen Tiefbauarbeiten zur Reparatur der Schadstelle hätten am Montagnachmittag begonnen und sollten "im Idealfall" bis Dienstag behoben sein. Ob damit an diesem Mittwoch alles wieder störungsfrei läuft, blieb allerdings offen.

Die Ursache sei ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Festnetz angeschlossen sind, teilte Petendorf von Vodafone mit. „Konkret ist unsere Glasfaser-Zufuhrstrecke zwischen zwei Verstärkerpunkten unterbrochen.“ Um die Störung zu beheben, müsse dieser Kabelstrang erneuert werden. Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwendig, denn es sei zwingend Tiefbau erforderlich. Der örtliche Dienstleister habe die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung "sehr intensiv" vorbereitet. Dazu hätten zunächst intensive Messungen und Bestandsaufnahmen vor Ort stattgefunden. Dabei wurde die genaue Schadstelle ermittelt.

Mehrere Bürger in Füssen-Ziegelwies sind stark eingeschränkt und verärgert

Die Störungen hatten für viel Verärgerung bei Anwohnern in Ziegelwies gesorgt. Mehrere Betroffene meldeten sich bei unserer Redaktion. Ein Bürger berichtete, dass mehrere Gewerbetreibende und Angestellte im Homeoffice stark eingeschränkt seien. Er fragte sich, wie im Internetzeitalter eine so lange Unterbrechung der Kabelverbindung von Vodafone möglich sei.