An Silvester gilt: Böllerverbot und beschränkte Treffen

Keine Böller und Kontaktbeschränkungen. Auch dieses Jahr wird Silvester nur in abgeschwächter Form stattfinden können.

31.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Welche Corona-Regeln gelten in der Silvesternacht 2021/2022 im Ostallgäu? Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante wurden bei einem Bund-Länder-Gipfel am 21. Dezember schärfere Corona-Maßnahmen beschlossen.

Seit 28. Dezember gelten Kontaktbeschränkungen für alle im Innen- und Außenbereich – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Unter Geimpften und Genesenen dürfen sich dann nur noch maximal zehn Personen treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

Kinder bleiben weitgehend unberücksichtigt

Bei Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter dabei ist, gilt: Sie müssen auf den eigenen Hausstand und maximal zwei Angehörige eines weiteren Hausstands begrenzt werden. Unberücksichtigt bleiben nur Kinder bis 12 Jahren und 3 Monaten. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten dabei als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Restaurants und Cafés in Bayern haben drinnen und draußen geöffnet. Es gilt 2G. An Silvester entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie: Restaurants, Berghütten und Cafés dürfen auch nach 22 Uhr geöffnet haben. Nach der bayerischen Infektionsschutzverordnung bleiben Bars und Clubs noch bis mindestens 12. Januar geschlossen. Anders als 2020 haben Beherbergungsbetriebe über Silvester 2021 in Bayern geöffnet. Ferienwohnungen und Hotelzimmer dürfen vermietet werden, allerdings gilt 2G.

Wie im Vorjahr gibt es ein Böllerverkaufsverbot. Das heißt konkret, dass keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen und Böllern auf öffentlichen Plätzen untersagt ist.

