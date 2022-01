Der Aktionstag am 21. Januar rückt Umarmungen in den Fokus. Warum aber sind Berührungen für Menschen so wichtig? Eine Psychologin aus Eisenberg erklärt.

20.01.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Berührungen gehen unter die Haut – nicht nur sprichwörtlich. Über die Ausschüttung des Hormons Oxytocin sorgen sie dafür, dass Menschen sich glücklicher und entspannter fühlen. Umgekehrt kann das Fehlen von Berührungen krank machen. Am 21. Januar stehen Kuscheln und Umarmen besonders im Vordergrund. Denn da ist Weltknuddeltag.