Weltladen Pfronten läuft auch in der Pandemie

Trotz der starken Einschränkungen in der Coronazeit hat sich der Weltladen Pfronten gut entwickelt. Gute Zusammenarbeit und umsichtiges Vorgehen hätten dazu geführt, dass der Umsatzrückgang wesentlich geringer ausgefallen sei als befürchtet, berichtete Vorsitzender Xaver Schneider bei der Jahresversammlung des Weltladen-Vereins. Er dankte allen Aktiven für das große Engagement, insbesondere Lissi Wolf, die mit hohen persönlichen Einsatz das Geschehen im Laden steuere. Um sie für die Zukunft zu entlasten, sei man auf der Suche nach einer hauptamtlichen Ladenleitung.

Gleich zwei Jahre im Blick

Wie der Verein weiter mitteilt, herrschte bei den Mitgliedern große Freude darüber, sich wieder einmal „richtig“ treffen zu können. Vergangenes Jahr war die Jahresversammlung der Pandemie zum Opfer gefallen. Dass jetzt wieder ein Treffen möglich war, führte dazu, dass der Blick gleich auf zwei Jahre gerichtete wurde: Alle Berichte schlossen das Vorjahr mit ein.

Schwierige Situation durch Corona

Auch die Situation des Ladens sei coronabedingt über weite Strecken schwierig gewesen, berichtete Vorsitzender Schneider: Eingeschränkte Öffnungszeiten, Betretungsbeschränkungen, Maskenpflicht und krankheitsbedingte Ausfälle hatten zunächst zu einem Umsatzrückgang und einer hohen Belastung für die Mitarbeitenden geführt. Trotzdem habe man die Situation gut bewältigt und mit guter Zusammenarbeit und umsichtigem Vorgehen den Umsatzrückgang in Grenzen gehalten. Selbst einzelne Aktionen seien möglich gewesen. So habe die vereinsinterne Weltladen-Arbeitsgruppe beispielsweise während der Fairen Woche einen fairen Mittagstisch angeboten, eine Kreide-Aktion sowie eine Kaffeeverkostung organisiert. Auch der Ausflug für die Ehrenamtlichen in die Wertachtal-Werkstätten sei möglich gewesen und habe für viel Begeisterung gesorgt.

Änderungen im Vorstand

Durch eine personelle Änderung während der Pandemie war die Position der Schriftführerin im Vorstand frei geworden. Nach einstimmiger Wahl wird diese Aufgabe in Zukunft Iris Kiechle übernehmen. Da Frederike Winzer, die bislang die Buchhaltung sehr gewissenhaft übernommen hatte, mit ihrer Familie nach Norddeutschland zieht, muss auch diese Aufgabe nun neu besetzt werden. Kassierin Brigitte Antretter bedankte sich herzlich bei Frederike Winzer und schloss gleich ihren Kassenbericht an. Trotz der Probleme während der Coronazeit habe der Laden in Summe seinen Umsatz sogar weiter steigern können. Die finanzielle Situation sei insgesamt als sehr solide zu betrachten. Deshalb konnte der Verein auch in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 55.000 Euro an verschiedene Projekte in der ganzen Welt spenden. Ob dieser guten Nachricht war die Zufriedenheit der Mitglieder sehr groß.

In der Aussprache wurde zum Ausdruck gebracht, dass man auf das Erreichte stolz sein könne. Und auch der Dank der Fairen Gemeinde für die hervorragende Unterstützung durch den Verein kam nicht zu kurz.

