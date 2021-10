Weniger Arbeit, gleicher Verdienst: Allgäuer Brüder bieten ihren Hotel-Mitarbeitern Sonderkonditionen

Florian und Markus Wanner aus Rückholz (Ostallgäu) reduzieren die Wochenarbeitszeit für ihre Mitarbeiter: „Die Gastronomie muss endlich attraktiver werden.“

15.10.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Im Werben um Fachkräfte für die Hotellerie schlagen die Betreiber des „Panorama Land- und Wellnesshotels“ in Rückholz (Kreis Ostallgäu) einen neuen Weg ein: Bei ihnen gilt ab 1. Januar 2022 die 38-Stunden-Woche. Das ist eine Stunde weniger, als im Manteltarifvertrag des Hotel- und Gaststättengewerbes aktuell festgeschrieben ist. Sie wird aber dennoch bezahlt. In der Branche gibt es auch noch andere Ideen, um gegen die grassierende Personalnot vorzugehen.

In dem Rückholzer Hotel gilt die neue Regelung vom Azubi über Servicekräfte bis hin zum Koch. Derzeit werden alle Verträge umgeschrieben. „Wir wollen zeigen, dass es in der Hotellerie auch anders geht. Wir wollen vor allem an junge Leute ein Signal senden. Wieso soll in unserer Branche nicht funktionieren, was in der Industrie Standard ist?“, sagen die Betreiber-Brüder Florian (33) und Markus (30) Wanner. Die Umsetzung ihrer Pläne sollen elektronische Stempelkarten, effiziente Dienstpläne und zusätzliches Personal garantieren.

Gastronomie und Hotellerie: Das Image ist angekratzt - Ostallgäuer Brüder wollen daran etwas ändern

Auf der Suche nach Azubis aus der Region haben die Wanners in den vergangenen Jahren immer wieder erfahren, dass das Image ihrer Branche angekratzt ist – und potenzielle Kandidaten abschreckt. „Arbeit ohne Ende, schlechte Bezahlung, raues Betriebsklima: Solche Dinge werden da genannt.“ Die Brüder wissen, dass der Ruf nicht von ungefähr kommt. Beide haben Koch gelernt und in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet. Ihre Erfahrung: „Arbeitszeiten von 60 bis 70 Stunden pro Woche wurden einfach erwartet.“

Arbeitszeiten von 60 bis 70 Stunden in der Woche wurden einst in der Gastronomie von den Mitarbeitern erwartet. Das hat dem Image der Branche geschadet. Ein Hotel in Rückholz schreibt nun die 38-Stunden-Woche fest – bezahlt aber die im Tarifvertrag festgelegten 39 Stunden. Bild: Symbolfoto, dpa

Markus Wanner, der bei einem Münchner Spitzenkoch arbeitete, kann sich zudem mit Schaudern an einen rüden Umgangston in der Küche erinnern. „Genau so wollen wir es nicht!“, sagen die beiden, die vor fünf Jahren den elterlichen 90-Betten-Betrieb mit mittlerweile 50 Mitarbeitern oberhalb des Schwaltenweihers übernommen haben. Als junge Familienväter schätzen sie die Zeit mit ihren Frauen und Kindern: „Jeder Mensch braucht ausreichend Pausen. Wer ständig am Anschlag arbeitet, macht schneller Fehler und ist öfter krank.“ Mit der Einführung der 38-Stunde-Woche wollen sie ihr bestehendes „Top-Team“, wie sie es nennen, weiter motivieren und dauerhaft halten. Das bringt auch den Betreibern einen Vorteil: Ständiger Personalwechsel fresse Zeit und Energie. Vor allem im Servicebereich sei die Mitarbeiter-Akquise „wahnsinnig schwer“.

Das ist derzeit auch in vielen anderen Allgäuer Häusern zu hören. Die Corona-Pandemie hat die Tendenz verschärft. Während des Lockdowns haben viele Mitarbeiter umgeschult und der Branche den Rücken gekehrt. Ein „Riesenproblem“ sieht der Kemptener Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Michael Heel, derzeit im Personalmangel: „Es gibt Kollegen, die nach dem Lockdown teilweise gar nicht öffnen konnten oder erst verspätet.“ (Lesen Sie dazu auch: „Wir nehmen jeden!“: Restaurants in Kempten reduzieren Öffnungszeiten - wegen Personalmangels)

Es gibt auch eine „Team-Card“

Die Wanner-Brüder wollen dieser Entwicklung entgegenwirken: „Jammern bringt unsere Branche nicht weiter. Wir müssen endlich attraktiver werden.“ Dazu beitragen soll in ihrem Fall auch eine neu geschaffene „Team-Card“ für Mitarbeiter. Diese erhalten vergünstigte Konditionen bei zehn kleinen und mittelständischen Partner-Unternehmen aus der Region: „Die Palette reicht von der Metzgerei bis zum Modegeschäft.“ Motto des weiter im Aufbau befindlichen Netzwerkes: „Support your locals.“ Ähnlich wie andere Hotels bieten die Wanners für auswärtige Mitarbeiter kostenlose Beherbergung an.

Lob kommt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): „So ein Engagement ist mir bislang nicht bekannt. Das ist absolut vorbildlich“, sagt der bayerische NGG-Chef Mustafa Öz auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Hotel-Betreiber haben die Zeichen der Zeit erkannt.“

Auch Robert Frank, Vizepräsiden der Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu der Industrie- und Handelskammer, begrüßt diese Ideen: „Unsere Branche muss flexibler werden“, sagt der Geschäftsführer der Parkhotel Frank GmbH in Oberstdorf. „Jeder Betrieb muss über neue Arbeitszeitmodelle nachdenken und seinen Weg finden.“

