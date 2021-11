Wenn Corona es zulässt, wird’s heimelig im Klosterhof in Füssen

Vorbereitungen für Anfang Dezember sind abgeschlossen. Besucher müssen sich auf 3G-Regelung einstellen. Sofern die Auflagen es zulassen, ist auch wieder ein Kinderprogramm vorgesehen

02.11.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Auch wenn aktuell die Corona-Zahlen nach oben schießen, teilt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) jetzt mit: Der Füssener Adventsmarkt soll heuer vom 3. bis 5. Dezember und vom 10. bis 12. Dezember stattfinden. Allerdings macht FTM auch klar, dass der Markt abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Lage ist.

Kann er stattfinden, dann wird der barocke Klosterhof St. Mang dafür festlich illuminiert und mit Markthäuschen, Schlitten und Christbäumen zum winterlichen Marktplatz dekoriert. Am zweiten Adventswochenende sind die Stände am Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am dritten Adventswochenende können die Besucher am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr nach Geschenken, Christbaumschmuck und anderen Dingen für die Weihnachtszeit stöbern.

Kein Liveprogramm mit Musik

Zur Markteröffnung am 3. Dezember präsentieren Studierende der Musikhochschule München unter der Leitung von Natalia Panina Weihnachtslieder aus aller Welt. An den übrigen Tagen kann es coronabedingt heuer kein musikalisches Liveprogramm geben, teilt FTM mit. Doch zeigen Korbflechter und Holzschnitzer ihre Kunst, „Seifenblasenregen“ sorgt für eine verzauberte Stimmung und neben der traditionellen Christbaumversteigerung am letzten Abend wird es auch einen täglichen Losverkauf zugunsten karitativer Einrichtungen geben. Wenn die Corona-Auflagen es erlauben, können die kleinen Marktbesucher beim Kinderprogramm basteln und backen und der Nikolaus kommt am 5. Dezember vorbei.

Für den Adventsmarkt gelten die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) und Besucherobergrenzen. Getränke und Speisen können die Besucher an den im Klosterhof aufgestellten Tischen verzehren. Weitere Informationen stehen ab Mitte November auf www.fuessen.de/adventsmarkt online.