Wenn der Biber nagt und nagt und nagt

Im Faulenbacher Tal ist ein Biber aktiv. Droht am Mittersee im Sommer Gefahr für Badegäste? Und was dem Nager im schlimmsten Fall drohen könnte.

22.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im Frühjahr/-sommer hat sich ein nagender Gast am Gipsbruchweiher im Faulenbacher Tal angesiedelt: Ein Biber hat hier seine Burg errichtet. Nicht zur Freude von Fischereiaufseher Herbert Gorski: „Der Biber macht den Weiher langsam Laubbaum-frei.“ Nicht nur dort nagt das Tier, auch auf dem Mittersee-Areal zeigen Bäume Nagespuren. „Da die bisherigen Schäden an den Bäumen sich in Grenzen halten, ist eine Fällung der Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit derzeit noch nicht nötig“, teilt der städtische Pressesprecher Felix Blersch mit. Sollte es der Nager aber zu wild treiben und gar die öffentliche Sicherheit gefährden, „besteht die Möglichkeit einer Abfanggenehmigung“, teilt das Landratsamt Ostallgäu mit – der geschützte Biber würde dann mangels anderer Reviere auf der Abschussliste stehen.