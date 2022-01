Wenn Füssener Stadträte ohne Badehose erwischt werden

Seit 50 Jahren ist die Stadt Füssen mit Palestrina verbandelt. Da gibt es manche Anekdoten. Unter der Pandemie könnten die geplanten Feierlichkeiten leiden.

26.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am 1. Juni 1972 haben zwei kleine Städtchen ein Zeichen für das Zusammenwachsen Europas gesetzt: Damals besiegelten Füssen und Palestrina ihre Städtepartnerschaft, die auch für viele Freundschaften auf privater Ebene sorgte. In diesem Jahr könnte das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert werden. Könnte. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht klar, ob die gegenseitigen Besuche tatsächlich stattfinden können.

Latein-Kenntnisse helfen nicht weiter

Zu den Gründungsvätern der Städtepartnerschaft gehörten die mittlerweile verstorbenen Erwin Wäspy und Professor Angelo Mercuri. Wäspy, der viele Jahre in der deutschen Botschaft in Rom tätig war, lernte Mercuri und den Ort Palestrina – knapp 40 Kilometer südlich von Rom – als reizende Altstadt mit großer Geschichte kennen. Beide regten eine Städtepartnerschaft bei den damaligen Bürgermeistern an: Die Rathaus-Chefs Giulio Fornari (Palestrina) und Dr. Ernst Enzinger (Füssen) griffen die Idee auf, am 1. Juni 1972 wurde der Vertrag feierlich in Palestrina unterzeichnet. Trotz gewisser Sprachhürden. Wie Cilly Kahle, die neben den Gründungsvätern sozusagen die Mutter dieser Partnerschaft war, sich einmal erinnerte, sprach Bürgermeister Enzinger sprach „zwar gut lateinisch, wunderte sich aber, dass ihn keiner verstand“.

Im Laufe der Jahre besserten sich die Italienisch-Kentnisse. Was nicht nur an den gegenseitigen Besuchen von Delegationen lag, sondern auch an den vielen Freundschaften, die auf privater Ebene entstanden. So besuchten etwa die Füssener Böllerschützen ihre Freunde in Palestrina über viele Jahre hinweg, um das große Fest Paglio di Sant’ Agapito lautstark zu untermalen.

Stadträte aus Füssen ohne Badehose im Meer

Im Laufe der langen Partnerschaft kam es auch zu manchen Ereignissen, die inzwischen bei Treffen als Anekdote in Erinnerung gerufen werden. Etwa die aus dem Jahr 1988, als der Füssener Stadtrat Palestrina einen Besuch abstattete: Bei einem Ausflug ans Meer überkam zwei Ratsherren die Lust, ins kühle Nass zu springen. Das taten sie denn auch mit großer Wonne – aber ohne Badehose. Zwei Carabinieri beobachteten die Badefreuden der Kommunalpolitiker nicht sonderlich amüsiert und verfrachteten sie schnurstracks in ihren Dienstwagen. Währenddessen warteten die restlichen Füssener beim Bus und wunderten sich über das Ausbleiben der beiden Stadträte – bis das Auto der Carabinieri samt Sünder vorfuhr. Cilly Kahle musste bestätigen, dass die zwei zur Gruppe gehören, und sich vielmals für das Verhalten entschuldigen.

Fahrt für Ende Mai vorgesehen

Zum 50-Jährigen der Partnerschaft hat man größere Probleme als fehlende Badehosen. Zwar sind zu diesem Anlass auch gegenseitige Besuche geplant, Ende Mai eine Fahrt der Füssener nach Palestrina und im Herbst ein Gegenbesuch der italienischen Freunde. Doch hinter den Fahrten steht ein großes Fragezeichen: „Die gegenseitigen Besuche können freilich nur stattfinden, wenn es die Pandemie zulässt“, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Deshalb können sich Bürger auch noch nicht für die Fahrt nach Palestrina anmelden – „es gibt auch keine Warteliste“, versichert Sprecher Felix Blersch. Falls die Pandemie die Fahrt nach Palestrina zulässt, werde dies öffentlich bekannt gemacht und Bürger könnten sich anmelden. „Aufgrund der unsicheren Lage müssen wir aber zunächst noch abwarten“, teilt Blersch mit.