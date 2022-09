Wenn’s im Container bis zu 70 Grad heiß wird

Auf das Gebirgsversorgungsbataillon aus Füssen wartet in Mali jede Menge schweißtreibende Arbeit. Vom Säubern eines Sprengplatzes bis zur Aufbereitung von Wasser.

15.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Über 60 Soldatinnen und Soldaten des Gebirgsversorgungsbataillons sowie fast 130 des Gebirgsaufklärungsbataillons aus Füssen gehören aktuell dem gesamten deutschen Einsatzkontingent Minusma. Sie sind im Stab, in der Aufklärungskompanie und Unterstützungskompanie eingegliedert.

Damit daraus keine Sprengsätze entstehen

Die Soldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons sind im Schwerpunkt für die bodengebundene Aufklärung zuständig (wir berichteten). Doch auch die Soldaten des Versorgungsbataillons müssen das Camp verlassen: Und zwar für viele Versorgungsfahrten – teils im Nahbereich, teils aber auch in bis zu 120 Kilometer Entfernung vom Camp. Als Nahbereich wird der Bereich des deutschen Camps, des angrenzenden UN-Camps sowie der Flughafen bezeichnet. Doch auch bei Operationen weit außerhalb Gaos unterstützt die Versorgungskompanie mit Personal und Fahrzeugen und begleitet die Aufklärungskompanie bei Operationen. Es werden auch eigene kleine Operationen durchgeführt oder von den Unterstützungskräften organisiert. So wurde mit den im Lager befindlichen schwedischen Soldaten ein Sprengplatz von Munitionsresten gesäubert. Einerseits, um die Gefährdung der lokalen Bevölkerung zu verringern. Andererseits, um zu verhindern, dass dieses Material später für Sprengsätze verwendet werden kann, teilt ein Presseoffizier in Gao mit.

Aber auch die Erkundung von Wasserentnahmestellen und die Aufbereitung von Wasser fällt in den Aufgabenbereich der Unterstützungskräfte, wobei ein Teil der Spezialisten dafür aus dem Norden Deutschlands kommen.

Immer wieder Schäden an den Fahrzeugen

Eine weitere wichtige Aufgabe der Gebirgsversorger ist die Instandsetzung der Fahrzeuge. Die Belastung des Materials ist aufgrund der Hitze und des Geländes enorm – aber auch die Belastung der Soldaten. In den Standardcontainern, in denen auch gearbeitet und Material gelagert wird, erreichen die Temperaturen bis zu 70 Grad Celsius. Trotz allem wird das Camp nach und nach modernisiert, um angenehmere Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Daher wurde in den vergangenen Monaten von Deutschland viel Geld in die Infrastruktur investiert. Die bisherige Lagerstätte für einen Teil des Materials wurde durch ein modernes, klimatisiertes und gut ausgeleuchtetes Hochlager ersetzt. Natürlich gibt es durch die intensive Belastung, die hohen Temperaturen und den feinen Sand immer wieder Schäden an den Fahrzeugen.

Mindestens zu 80 Prozent einsatzbereit

Aber durch eine gute Ersatzteilbevorratung und Instandsetzung sowie durch zivile Vertragspartner direkt im Camp besteht die Möglichkeit, die Schäden direkt vor Ort zu reparieren. Die Einsatzbereitschaft des Großgerätes (immerhin über 120 Fahrzeuge) habe daher in den vergangenen Monaten nie die 80 Prozent unterschritten, teilt der Presseoffizier mit. Dies liege „an dem Engagement der Soldaten in der Instandsetzung, die in Teilen auch zur Unterstützungskompanie gehören“.

Die Gemeinschaft deutlich erleben

Lesen Sie auch

„I gfrei mi auf de grünen Wiesen": Füssener Soldatinnen kehren aus Mali zurück Auslandseinsatz der Bundeswehr

Durch die hohen Temperaturen, durch die scharfen Steine und Wurzeln leiden auf Missionen vor allem die Reifen der Fahrzeuge. Ein Radwechsel, mobile Betankungen und die Ausgabe von Verpflegung unter schwierigen klimatischen Bedingungen mit Schutzweste samt Ausrüstung, die über 20 Kilogramm auf die Waage bringt, ist absolute Routine für die Männer und Frauen des Gebirgsversorgungsbataillons und des -aufklärungsbataillons. Jeder sei überzeugt von der Unterstützungsleistung, die er oder sie für die Kameraden auf sich nimmt. In einem Einsatz erleben die Soldaten die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit noch deutlicher als in den Heimatstandorten. Nur gemeinsam sei es möglich, die Herausforderungen zu meistern. Die Aufklärer könnten ohne die Hilfe der Unterstützungskräfte nicht operieren (lesen Sie auch: "Füssener Soldaten kommen bald zurück aus Mali").