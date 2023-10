Wer im Füssener Land beim Bilderrätsel gewonnen hat

Für den richtigen Begriff und mit etwas Glück hat es 1000 Euro gegeben. Die glückliche Gewinnern will das Geld für die Finanzierung eines "E-Radls" verwenden.

22.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

"Ich mach' schon so lange mit und hab' noch nie etwas gewonnen. Jetzt bin ich sprachlos." Evi Halbich aus Füssen staunte nicht schlecht, als sie am Samstag einen Anruf von der Allgäuer Zeitung erhielt: Sie hatte beim Bilderrätsel 1000 Euro gewonnen. Das Geld wird in die Finanzierung eines "E-Radls" gesteckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.