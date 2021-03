Seit drei Jahren läuft die Pastoralentwicklung in der Pfarreiengemeinschaft Füssen. Die Kirche soll zukunftsfähig gemacht werden. Eine fiktive Person hilft dabei.

22.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wir bleiben dran! Unter diesem Motto fand ein Online-Workshop in Form einer Videokonferenz statt, zu dem die Pfarreiengemeinschaft (PG) Füssen eingeladen hatte. Pfarrer Deuring begrüßte 45 Teilnehmende. Eva-Maria Wunder und Dr. Robert Pfau führten durch den zweistündigen Workshop. Mit Bildern, Filmen und Berichten wurde auf die vergangenen drei Jahre und auf die Vision mit ihrem zentralen Wert „Beziehung“ geschaut. Seit drei Jahren gestaltet die PG einen Pastoralentwicklungsprozess, durch den die Arbeit der Kirche vor Ort fit für die Zukunft gemacht werden soll.

Pfarreiengemeinschaft Füssen arbeitet an Zukunft

Der zweite Teil des Online-Workshops fragte: „Wer ist eigentlich Stefan?“ Man beschäftigte sich mit „Stefan“, einer sogenannten Persona, eine fiktive Person, die für eine ganze Gruppe von Menschen aus einem bestimmten Milieu steht.

Im Rahmen einer Studie der Medien-Dienstleistungs GmbH München, des Bistums Augsburg und der PG Füssen wurde erarbeitet, welche Personengruppe in den Blick genommen werden kann, um heute und in Zukunft die Angebote der Kirche vor Ort vielen Katholiken zu eröffnen. Herausgekommen ist dabei Stefan und seine Familie, die dem adaptiv-pragmatischen Milieu angehören und eine wachsende Personengruppe mit Anknüpfungspunkten zur Kirche darstellen. In Stefan und seine Lebenswelt führten Petra Pfau, Thomas Tiedtke und Sabrina Tiedtke mittels einer Collage und eines detaillierten Steckbriefs ein.

Wie Stefan lebendig wurde

Die unterschiedlichsten Aspekte ließen ihn vor den Augen der Teilnehmenden des Online-Workshops lebendig werden. Die Teilnehmenden diskutierten dann über ein Gottesdienst-Angebot, das für die Stefans und ihre Familien attraktiv sein könnte. Moderne Musik, eine anschauliche Predigt, ein straffer Gottesdienstablauf – das und vieles mehr könnten für Stefan und seine Familie Kriterien sein, gerne zu kommen. Anfang Oktober ist einer nächster Workshop der Pastoralentwicklung geplant. (pm)