Werbegemeinschaft Füssen: Das Geld soll in der Stadt bleiben

Das Füssener Stadtgeld kommt seit Jahren nicht in Schwung. Mit einer digitalen Neuauflage des lokalen Bezahl-Konzepts soll das nun besser werden.

29.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Füssener Geschäfte stärken und damit die lokale und regionale Kaufkraft ankurbeln. Das ist das Ziel des Füssener „Stadtgeldes“. Doch wie bisher umgesetzt, in Papierformat und technisch aufwendig, funktionierte das Gutschein-System einiger Füssener Unternehmer nicht mehr. Die Nachfrage war zu gering. Deshalb hat die Werbegemeinschaft „Gemeinsam-Wir“ das seit fünfzehn Jahren bestehende Konzept grundlegend verändert. Kurz: digitalisiert. Vorgestellt wurde das Konzept am gestrigen Montag am Stadtbrunnen in der Füssener Innenstadt.