Es wäre eine Chance für die Werbegemeinschaft Gemeinsam-WIR in Füssen gewesen

Der vergangene Sommer kam nahezu ohne Corona-Beschränkungen aus. Das wäre eine Chance für die Belebung der Innenstadt in Füssen gewesen.

25.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist ruhig geworden um die Werbegemeinschaft Gemeinsam-Wir – zu ruhig. Die Corona-Pandemie hat zu massiven Einschnitten in nahezu allen Lebensbereichen geführt. Davon stark betroffen waren durch Lockdowns und Zugangsbeschränkungen (Stichwort: 2G-Regel) der Einzelhandel, Cafés und Restaurants. Innenstädte, die eigentlich Orte des pulsierenden Lebens sein sollen, waren wie ausgestorben.

Einzelhandel in Füssen: In den vergangenen Monaten ging es zurück zum "Normal"

Die Kassen blieben leer, die Hoffnung lag auf den warmen Sommermonaten mit niedrigen Infektionszahlen. Waren die ersten beiden Corona-Sommer noch von Unsicherheiten geprägt, ging es in den vergangenen Monaten zurück zur Normalität – Beschränkungen gibt es kaum noch. Eine Krise ist auch immer Chance.

Werbegemeinschaft hätte den Sommer nutzen müssen, um Gäste und Einheimische in die Innenstadt Füssen zu locken

In diesem Fall hätte die Werbegemeinschaft die Chance nutzen müssen, um mit Aktionen Gäste und Einheimische in die Einkaufsstraßen zu locken. Damit die Innenstadt gestärkt und gezeigt wird: Die Vernetzung lohnt sich. Die zahlenden Mitglieder hätten das verdient. Doch diese Chance wurde vertan. Was jetzt zu tun ist? Es braucht einen kraftvollen Neustart mit neuem Team oder eine bessere Kooperation mit anderen Wirtschaftsverbänden.