Vorsitzender von Gemeinsam-WIR reagiert: „Werbegemeinschaft ist nicht tot“

Alexander Mayerhofer richtet sich nach der Berichterstattung unserer Redaktion in einem Statement an die Öffentlichkeit. Mit welchen Problemen man kämpft.

28.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wochenlang hat die Werbegemeinschaft mehrere Anfragen unserer Redaktion nicht beantwortet. Jetzt, nachdem ein Bericht über den Füssener Verein „Gemeinsam-WIR“ erschienen ist, meldet sich der Vorsitzende doch zu Wort: Alexander Mayerhofer bestreitet, dass die Werbegemeinschaft „tot“ sei, wie dies einer der im Artikel befragten Geschäftsleute gemutmaßt hat. Gleichwohl räumt er ein, dass angesichts einer geringer gewordenen Anzahl an engagierten Helfern auch die Aktivitäten des Zusammenschlusses zurückgegangen sind. Er selbst habe „zur Zeit beruflich viel im Ausland zu tun“.

Werbegemeinschaft Gemeinsam-WIR plant Projekte in Füssen

Im Moment werde neu geplant, auf Projekte könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht näher eingegangen werden, schreibt Mayerhofer in einem Statement, das er auch in einem Sozialen Netzwerk kurz nach der Berichterstattung unserer Redaktion teilte. Darin wendet sich Mayerhofer auch an die Mitglieder, Unternehmerinnen und Unternehmer. Während und am Ende der Pandemie seien die ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer weniger geworden. Die Gründe? Manche hätten sich beruflich umorientiert, seien weggezogen oder waren beruflich „so eingespannt, dass sie überhaupt nicht mehr ehrenamtlich helfen konnten“. Auch Mayerhofer selbst habe weniger Zeit für sein Engagement.

Trotzdem sei die Gemeinschaft nicht tot. „Ich bin nicht komplett weg, sondern oft genug hier in Füssen und unser verbliebenes Team aus fünf Ehrenamtlichen agiert top.“ Man bespreche sich wöchentlich um die laufenden Aktionen (Füssener Stadtgeld, Parkgutscheine, die geplante Weihnachtsbaumaktion in der Innenstadt sowie neue Ideen zum Stadtmarketing) zu betreuen. „Mit fünf Leuten kann man nicht mehr so viel bewegen wie vorher mit unserem größeren Team“, so Mayerhofer, der auch einräumt: Vielleicht sei er mit der geringeren Zeit nicht mehr der optimale Vorstand. „Bisher steht aber niemand vor der Türe mit mehr Zeit, der sich das antun möchte.“ Die Tür sei aber offen. Er legt die Betonung auf das ehrenamtliche Engagement: Die verbliebenen Leute leisteten eine starke Arbeit, um alles im Lot zu halten.

Vorsitzender der Gemeinschaft aus Füssen sagt: "Wir sind halt nicht der klassische Verein"

Man sei aber keine Werbeagentur und auch nicht in der Stadtverwaltung tätig. „Wir sind halt nicht der klassische Verein, in dem man sein liebstes Hobby auslebt, bei uns ist gesellschaftliches Engagement ohne Parteipolitik gefragt“, teilt der Vorsitzende mit. Und gemeinsam mit mehr Händen könne man wieder mehr bewegen. „Nicht meckern, anpacken.“ Der Verein möchte heuer wieder den Nikolausmarkt organisieren – aktuell fehle es aber an Helfern, Interessierte sollen sich deshalb melden.

Bereits vor der Corona-Pandemie habe der Verein zu hören bekommen, dass er nichts tue. Mayerhofer: „Obwohl wir da sehr viel getan, nur zu wenig darüber berichtet hatten.“

Lesen Sie auch