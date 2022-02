Werden Radler in Füssen bald ausgebremst?

Es könnte zur Sperrung der Luitpoldstraße für Radfahrer kommen. Sonst droht laut der Stadtverwaltung Füssen der Verlust von öffentlichen Zuschüssen.

30.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Ausbau für eine autogerechte Stadt: So bemängeln die wenigen Kritiker im Füssener Stadtrat den seit langem geplanten Umbau der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregenten-Kreisels, der in diesem Jahr anlaufen soll. Zumindest in einem Punkt scheint diese Kritik zuzutreffen: In der Luitpoldstraße soll das Radfahren untersagt werden. Andernfalls droht die Gefahr, dass öffentliche Zuschüsse für den Umbau gestrichen werden, teilte Hauptamtsleiter Peter Hartl im Stadtrat mit. Eine Debatte darüber gab es in der öffentlichen Sitzung nicht, sie wird aber bestimmt noch folgen.

Ein Schutzstreifen ist laut Behörden nicht möglich

Wie berichtet, hat der Füssener Stadtrat im vergangenen Sommer nach jahrelangen Vorberatungen den Umbau der Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregenten-Kreisels auf den Weg gebracht. Punkte der Planung sind unter anderem der Umbau des Kreisverkehrs (eine zweite Fahrspur in Richtung Kaiser-Maximilian-Platz), die feste Installation der bislang provisorischen Fußgängerampel in der Luitpoldstraße oder eine Polleranlage bei der Einfahrt zur Reichenstraße/Fußgängerzone. Schon im Sommer aber diskutierten die Kommunalpolitiker über die Gefährdung der Radfahrer in der stark befahrenen Luitpoldstraße. Der Vorstoß von Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen), zumindest einen Schutzstreifen von Radlern anzulegen, scheiterte auch an den Bedenken der Behörden. Zum Unmut von Metzger: Von „Betonköpfen“ im Straßenbauamt sprach er damals, die verkehrspolitisch „mit Volldampf ins letzte Jahrtausend“ steuerten. So werde die Chance vergeben, die Gefahrensituation für Radfahrer zu entschärfen – das sei „ätzend“. Es schien, als müssten sich die Radler in der Luitpoldstraße weiter den Platz mit dem motorisierten Verkehr teilen.

Jetzt sollen sie aber ganz aus der Straße verbannt werden: Zumindest geht dies aus einem Schreiben der Regierung von Schwaben hervor, dass Ende Dezember im Rathaus aufgeschlagen ist, wie Hauptamtsleiter Hartl den Stadträten mitteilte. Darin wurde die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt – wichtig ist das auch für die Fördermittel. Und die sind ordentlich: Für den Umbau der Verkehrsanlagen im und rund um den Prinzregenten-Kreisverkehr rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 2,56 Millionen Euro – die Höhe der Zuwendungen könnte hierfür über 1,5 Millionen Euro betragen.

Das Geld fließt nur, wenn die Auflagen akzeptiert werden

Allerdings: Das Geld fließt nur, wenn die gewisse Auflagen und Bedingungen akzeptiert, sagte Hartl. Problematisch werde das Radfahren in der Luitpoldstraße gesehen. Um dieses Problem zu entschärfen, kann sich die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt und der Unteren Verkehrsbehörde vorstellen, das Radeln auf der Luitpoldstraße zumindest auf der stark frequentierten Richtung vom Otto-Kreisel zu verbieten. Dies wäre möglich, „weil genügend Alternativrouten bestehen“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Eine Route führe vom Otto-Kreisel über den Freyberg-Park, die Bahnhof- und die Augustenstraße vorbei am Kaiser-Maximilians-Platz in Richtung Osten nach Schwangau. Diese Route würde man entsprechend beschildern und deutlich markieren. „Dann wäre das Problem Radfahrsicherheit zumindest entschärft“, so die Verwaltung.

Diese und weitere Auflagen müsse der Stadtrat noch beschließen, kündigte Hartl an. Werde man keine entsprechenden Zusagen machen, dann „wird die Zuwendung gefährdet sein“. Wann die Kommunalpolitiker über diese Punkte sprechen werden, wurde noch nicht mitgeteilt.

