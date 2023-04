Werner Böck vom Gesangsverein Roßhaupten erneut geehrt

Beim Konzert der Roßhauptener Chöre wird Böck für 50 Jahre Singen geehrt. Als Dirigent wurde er bereits 2016 ausgezeichnet. Ein Nachfolger steht erstmals am Pult.

16.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Heast as net, wia die Zeit vergeht? Die Roßhauptener Sängerinnen und Sänger beantworten diese Frage des Liedermachers Hubert von Goisern nicht nur positiv. Nein, sie singen die Antwort voller Inbrunst und mit Begeisterung. Nicht selbstverständlich bei den heutigen Nachwuchsproblemen. Einer, der beim Ostersonntagskonzert für 50 Jahre Gesang geehrt wurde, ist der lebende Beweis für die lebendige Sangeskunst in der Kommune.

1900 wird der Verein gegründet

Im Jahr 1900 wurde nicht nur das Bürgerliche Gesetzbuch installiert, damals gründeten auch musikalisch interessierte Roßhauptener den Musik- und Gesangverein. Zunächst als Männerchor, ab 1912 um den gemischten Chor erweitert. Von 1933 bis 1969 stellte man sogar die Blaskapelle. 1974 startete das Doppelquartett und 1976 der Kinderchor. Heute singen 40 Mitglieder in drei Chören.

Mehrere Chöre hat er geleitet

Musikalisches Gehör bewies frühzeitig Hauptschullehrer Werner Böck. 1976 übernahm er ein Jahr nach Eintritt in den Verein die Leitung des Gemischten wie des Kinderchors. 1993 hörte er erneut den Ruf der Zeit: Er gab den Kinderchor an Helga Schmid ab. Aber bis 2009 blieb Böck Leiter des gemischten Chors. Und wieder kam die Zeit: Auf seinen Wunsch hin übernahm Stefan Tomé. Dafür leitete Böck ab 2011 den Männerchor und sicherte so dessen Fortbestand, bis er ihn 2014 an Corinna Gall-Sonntag übergab, die ihn sieben Jahre lang leitete. Aber wenigstens jetzt: Mehr Ruhe? Auch das nicht, denn Böck war all die Jahre als Sänger aktiv. So erhielt er für 40 Jahre als Dirigent 2016 die Ehrennadel des Chorverbands Bayerisch-Schwaben. Dessen Präsident Dr. Paul Wengert ehrte Böck nun für 50 Jahre aktives Singen.

Kinderchor wird wieder aktiviert

So wie Helga Schmid die Leitung des Kinderchors übernommen hatte, so hörte auch Stefan Tomé den Ruf zur Leitung des Gemischten Chors. Und für den Herbst ist der Neustart des Kinderchors nach Corona geplant. Petra Jaumann-Bader wird ihn wieder aktivieren. Fehlte ab 2021 in der Nachfolge von Corina Gall-Sonntag nur noch ein Dirigent. Als Eigengewächs hatte Christoph Kaufmann die Ausbildung zum Chorleiter absolviert und trat nun erstmals ans Pult. Engagierten Nachwuchs brauchen die Chöre aber weiter, wie der flammende Appell des neuen Dirigenten zeigte. Vorsitzender Jörg Rosa übergab nach seiner launigen Begrüßung an Moderator Josef Zink. Vom italienischen Tanzlied über das neuseeländische Volkslied bis zu Emanuel Schikaneders Werken reichte die Palette. Und alle Stücke gipfelten im Werk von Goiserns, vom Jubilar selbst gewünscht: Heast as net, wia die Zeit vergeht? Statt eines Eintritts sammelte der Verein Spenden für die Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung (SAPV) Kaufbeuren-Ostallgäu.