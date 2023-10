Wertachtal-Werkstätten feiern groß in Füssen

Vor 50 Jahren ist die Tochtergesellschaft der Lebenshilfe in Kaufbeuren gegründet worden, seit zehn Jahren gibt es die Werkstätten auch im Füssener Westen. Am Freitag wird das ab 14 Uhr in der Hiebelerstraße gefeiert.

03.10.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür laden die Wertachtal-Werkstätten in Füssen am Freitag, 6. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Vor 50 Jahren wurden die Werkstätten in Kaufbeuren gegründet, seit zehn Jahren gibt es ihren Standort in Füssen. Seit dieser Zeit können die Beschäftigten in Füssen wohnortnah betreut werden.

Belegschaft stark gewachsen

In Füssen haben die Werkstätten in den vergangenen zehn Jahren eine enorme Entwicklung erlebt und dabei einen wichtigen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft geleistet. Gestartet mit den Werkstätten, kamen in den folgenden Jahren ein öffentliches Café und die Förderstätte dazu. 2019 wurde dann eine städtische Kita errichtet. Gemeinsam ist ein Innenhof, der Platz für zahlreiche Begegnungen schafft. So erleben schon die Kleinsten einen alltäglichen Umgang mit Menschen mit Behinderung. Aus anfangs 13 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind es mittlerweile 73 Personen in der Wertachtal-Werkstätte Füssen, die sehr durchlässig und inklusiv und miteinander arbeiten.

Viele Angebote in Füssen

Die Öffnung der Werkstatt nach außen gelingt durch das Café Werkgeplauder, das für die Allgemeinheit unter der Woche geöffnet hat. Dazu kommen das Projekt „Inklusive Küche“, das Angebot der Autoreinigung, den Werkstattladen sowie die Band Werkton. „Zusätzlich gibt seit 2022 das Jobcoaching, um Menschen mit Behinderung die Möglichkeit auf einen Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bieten. Durch all diese Angebote sind Menschen mit Behinderung selbstverständlich mit dabei und Unterschiede werden zunehmend unwichtig“, sagt Werkstattleiterin Dagmar Rothemund.

Gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Die Wertachtal-Werkstätten wurden 1973 in Kaufbeuren gegründet und sind eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. An vier Standorten arbeiten mehr als 850 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit und ohne Beeinträchtigung. Dabei bieten die Werkstätten hochwertige Produkte und zuverlässige Dienstleistungen für Firmen und Privatkunden in vielen verschiedenen Bereichen. In den vergangenen 50 Jahren ist ein Angebot an unterschiedlichen Beschäftigungsmodellen bis in den ersten Arbeitsmarkt hinein entstanden. Und eröffnen so die Chance, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

Tag der offenen Tür

Höhepunkt ist sicher der Besuch des Zirkus Liberta – der kleinste Zirkus der Welt – um 15 Uhr. Oliver Geischberg stellte seine Werke aus, am Glücksrad kann man attraktive Preise, unter anderem Karten für das Festspielhaus gewinnen, die Band Werkton sorgt für die musikalische Unterhaltung und das Café Werkgeplauder für leckeres Essen und Getränke. Ein Tag, um die Arbeit der Wertachtal Werkstätten näher kennenzulernen.