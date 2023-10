Das Doppeljubiläum 50/10 in Füssen groß gefeiert

Die Wertachtal-Werkstätten Kaufbeuren-Ostallgäu blicken auf ein halbes Jahrhundert Arbeit mit Menschen mit Behinderung zurück. Der Füssener Standort ist in zehn Jahren gewaltig gewachsen.

14.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein besonderes Doppeljubiläum haben die Wertachtal-Werkstätten in Füssen feiern können. Seit 50 Jahren bietet die Tochtergesellschaft der Lebenshilfe behinderten Menschen in ihren Werkstätten mit vier Ostallgäuer Standorten einen Ort der Beschäftigung, der Entwicklung, der Förderung und der Begegnungen. Seit 10 Jahren gibt es mittlerweile den Standort im Füssener Westen und der hatte allen Grund, die Erfolgsgeschichte zu feiern und weiterzuschreiben.

Die Begrüßung beim Festakt für die geladenen Gäste übernahm die engagierte Füssener Werkstattleiterin Dagmar Rothemund, die seit 20 Jahren bei den Wertachtal-Werkstätten tätig ist und in den zurückliegenden zehn Jahren den Standort Füssen aufgebaut hat. Zahlreiche Ehrengäste hatte Rothemund zum Doppeljubiläum 50/10 eingeladen. Die Werkstatträte Markus Knab und Tobias Bachschneider begrüßten die Gäste im Café „Werkgeplauder“ und führten durch das straffe Festprogramm. Anwesend war ebenfalls der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Wolfgang Neumayer, mit seinem Vertreter Klaus Prestele, die über die vergangenen 50 Jahre der Wertachtal-Werkstätten berichteten.

Wichtigkeit der Wertachtal-Werkstätten in Füssen betont

Die Grußworte aus der Politik sprachen Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, die Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern, die Abgeordnete Carolina Trautner, sowie Landrätin Maria Rita Zinnecker und der Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse. Als Füssens Vertreter war Bürgermeister Maximilian Eichstetter anwesend. Alle betonten, die Wichtigkeit der Wertachtal-Werkstätten mit ihren Leistungen und die positive Entwicklung des hiesigen Standorts. Die Füssener Werkstätte ist vor zehn Jahren durch die Initiative des damaligen Bürgermeisters Paul Iacob in Zusammenarbeit mit Rothemund entstanden. Wohnen, Arbeiten und Freizeit sind für behinderte Menschen drei elementare Punkte. So wird in naher Zukunft ein Wohnheim für Behinderte in Füssen entstehen.

Menschen mit Handicap ins Berufsleben bringen

Ebenso wichtig ist es, Menschen mit Handicap ins Berufsleben zu bringen. Dies sei ein bedeutender Schritt und die wichtigste Aufgabe der Werkstätten, auch wenn diese oft Kritik über sich ergehen lassen müssen. Das gängige Vorurteil, Behindertenwerkstätten wären das Gegenteil von Inklusion, stellt eine große Hürde dar. Werkstätten müssen sich ständig verändern und nachbessern. Ziel sollte es sein, Menschen mit Behinderung zu fördern, damit sie nach ihren Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt eine Chance bekommen, einen Beitrag leisten können und Wertschätzung erfahren dürfen. Behinderte Menschen sollten auf dem freien Arbeitsmarkt als selbstverständlich angesehen werden. Über ihre Erfahrungen berichteten zwei Werkstatt-Mitarbeiter, davon ein Ehemaliger, der jetzt bei einem Fahrdienst arbeitet und sich in seinem Traumberuf als Busfahrer richtig wohl fühlt. Der andere Werkstatt-Mitarbeiter möchte keinen Außenarbeitsplatz. Er fühlt sich in der Werkstatt bestens aufgehoben, arbeitet sehr gerne dort und hat einen netten Chef und tolle Kollegen.

Emotionaler Festakt in Füssen

Besonders emotional wurde es beim Festakt für Rothemund, als sie die ehemalige Füssener Stadt- und Bezirksrätin Uschi Lax verabschiedete, die in der Vergangenheit die Wertachtal-Werkstätten immer unterstützte. Für ihre geleistet Arbeit erhielt sie aus den Händen der Werkstattleiterin einen großen Blumenstrauß. Das unterhaltsame Rahmenprogram bei der Jubiläumsfeier gestaltete musikalisch die Hausband „Werkton“. Für Entzücken bei den Gästen sorgte der zünftige „Trachtenumzug“ der Förderstätte Füssen mit den zuckersüßen Werkstattwichteln, aus der angeschlossenen Kita. Besonderen Spaß machte allen der Fitnesstanz, wo die gesamte Gästeschar ihre Hüften schwangen und mittanzten. Mit nachdenklichen Texten wartete das Duo „Die Werkstattrapper“ auf, die drei ihrer sozialkritischen Rapsongs präsentierten. Im Anschluss an den offiziellen Festakt wurde am Nachmittag der „Tag der offenen Tür“ in und an der Füssener Werkstätte mit einem bunten Programm gefeiert, bei dem es auch einiges zu gewinnen gab und der kleine Zirkus Liberta mit seinen zutraulichen Hühner und Gänsen für Stauen sorgte.