Außergewöhnlicher Wettbewerb in Füssen: DAV-Sektion bietet "Seven Summits" an

Die DAV-Sektion bietet im Juli einen besonderen Wettstreit an. „Alt und Jung“ sind zur Teilnahme aufgerufen.

14.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Seven Summits“, dabei denken Wanderbegeisterte an die höchsten Berge aller sieben Kontinente. Peter Ziegler, zweiter Vorsitzender der Sektion Füssen des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat sich nun die Idee einfallen lassen, einen Generationenwettbewerb daraus im Füssener Raum zu machen: Zu erklimmen sind sieben kleinere Hügel in der näheren Umgebung.

"Seven Summits" in Füssen: Jeder kann mitmachen

„Alt und Jung“ sind zur Teilnahme aufgerufen. Dabei ist es egal, ob man Sektionsmitglied ist oder nicht – jeder kann mitmachen. Das Ziel von Ziegler ist es, alle „Bergler“ aus der Region hinter dem Ofen hervorzulocken, Menschen aller Altersgruppen in Bewegung zu bringen, mit dem Hintergrund, allen das Wandern in der heimischen Bergwelt sowie den Alpenverein näherzubringen.

(Lesen Sie hier, der Hochgrat-Weg ist nach Murenabgang wieder frei.)

Die „Sieben Hügel“ stellen keine besonderen alpinistischen Anforderungen an die Teilnehmer. Diese werden aufgeteilt in zwei Gruppen – bis 30 Jahre und über 30 Jahre. Start und Ziel ist am Samstag, 22. Juli, an der Füssener Weidachturnhalle in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr, bei schlechter Witterung einen Tag später am 23. Juli. Zur Anmeldung sind Personalausweis oder Mitgliedsausweis (DAV) vorzulegen, die Startgebühr beträgt 1 Euro. Dieser kommt der Alpenvereinsjugend zugute. Für jeden Gipfel gibt es einen Punkt, nachzuweisen durch Stempelstellen auf den Gipfeln, wer alle sieben schafft, bekommt zwei Zusatzpunkte.

Die Runde in Füssen kann öfter gelaufen werden

Die Runde kann auch mehrmals zurückgelegt werden. Beim Zieleinlauf kann deshalb jeweils eine weitere Streckenkarte erworben werden, je nach Kondition und Lust kann man gerne auch mehrere Runden in Angriff nehmen, die Wegstrecken dazwischen können sogar per Fahrrad zurückgelegt werden. Sieger dieses Wettbewerbes ist die Gruppe, die die meisten Punkte gesammelt hat. Das sind die Summits: Der Füssener Galgenbichl, der Ziegelberg, der Baumgarten beim Hohen Schloss, der Schwärzlerweg bei der Sprungschanze in Faulenbach, der Kalvarienberg, der Kienberg und der Horner Galgenbichl.

In welcher Reihenfolge die Ziele angesteuert werden bleibt jedem selbst überlassen, teilt der DAV mit.