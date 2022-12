What a feeling im Festspielhaus Füssen!

Wenn die Bühnenversion eindeutig besser ist als das Film-Original: Ein energiegeladenes Musical unterhält das Publikum im Festspielhaus Füssen bestens.

20.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Kürzlich enterte der Flashdance Film in Form eines energiegeladenen Musicals die Bühne des Füssener Festspielhauses. Wer hätte das gedacht, bereits die ersten Töne der Titelmelodie „What a feeling“ brachte das Publikum in Hochstimmung und Mitwipplaune, die den ganzen fulminanten Abend anhalten sollte. Braucht es also nur ein paar gut abgehangene 80er Jahre Songs und das bühnentaugliche Nachdrehen des Originals aus dem Jahr 1983? So richtig vom Hocker reißt einen der alte Streifen mit seiner dünnen, ja hauchdünnen Handlung wohl nicht mehr. Was also elektrisierte das Füssener Publikum an der neuesten Aschenputtel Adaption der stahlwerkelnden, mutigen Tänzerin? Es ist wohl die geniale Mischung aus dem unvergesslichen Soundtrack der 80er und einem mitreißend genialen, äußerst anspruchsvollen Bühnenspektakel. Fazit: Die Bühnenversion ist eindeutig besser als das Original. Vor allem die neuen Musicalmelodien (in Deutsch gesungen) verleihen der Geschichte mehr Tiefgang und somit „Feeling“.

Witzig und schweißtreibend

Spritzig, witzig und schweißtreibend rocken und rollen sich die Protagonisten in drei- bis vierfacher Rollenbesetzung über das wandelbare auf zwei Ebenen angelegte, fast spartanische Bühnengerüst. Gut so, denn damit lässt das Ambiente den genialen Gesangs- und Tanzkünstlern viel luftigen Raum und vermeidet unnötige Bühnenbildlastigkeit. Auf überdimensionale Schulterpolster oder andere modische Entgleisungen der 1980er Jahre wurde wohl bewusst verzichtet, dafür bringen die vielen neonfarbenen, fast lichtschwertähnlichen Leuchtröhren in mitreißenden Tanzeinlagen die zeitgemäße Knalligkeit auf die Bretter. Fahrbare Multifunktionstreppen und diverse Klappelemente ermöglichen mit kleinen Handgriffen die Gestaltung der einzelnen Handlungsorte – beispielsweise die Eisenfabrik, die Umkleidekabine, samt Tanzbar oder dem Prüfungsraum des Pittsburgh Konservatoriums of Dance.

Persönliche Geschichten

Dort will die tagsüber in einem Stahlwerk arbeitende Tänzerin Alex (Julia Waldmayer) aufgenommen werden. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mentorin Hanna (Susanna Panzner) und ihren Freunden Gloria (Tamara Pascual) und Möchtegernkomiker Richie (Rico Salanthe). Auch ihr Chef und Liebhaber Nick Hurley (Kim-David Hammann) wird ihr behilflich. Anders als im Film erzählen die einzelnen Darsteller durch gut inszenierte und gesanglich hervorragend vorgetragene Soli ihre eigenen persönlichen Geschichten.

Der individuelle Weg ins Glück

Über allem steht der individuelle Weg ins Glück, inklusive den schwärmerischen Träumen, die gelegentlich platzen. „First, when there’s nothing, but a slow glowing dream“, heißt es in der Flashdance-Hymne der kürzlich verstorbenen Irene Cara. Die bekannten Ohrwürmer „Maniac“, „Gloria“, und „I Love Rock & Roll“ wurden mit frechen, wohl dosiert knappen Kostümen, allesamt im Original, also Englisch gesungen. Dank der glockenklaren, perfekt aufgemischten Klangsequenzen (ein großes Lob an die Tontechnik) verstand man alle Sängerinnen und Sänger auch während schwungvollster Tanzakrobatik ganz hervorragend.

Am Ende sind in Füssen alle restlos geflasht

Die bekannten Elemente Wasserdusche oder Aufnahmeprüfung rissen die bestens gelaunten Zuschauer im Füssener Festspielhaus dann vollends aus den Sitzen. Mit einer Tanzzugabe verabschiedete sich das Ensemble von dem wohlverdienten Applaus, des restlos geflashten Publikums.