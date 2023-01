Wie das alte Pfrontener Armenhaus noch gerettet wurde

Mit dem Umzug von der Weglänge an die Kirchsteige sind wesentlichen Teile bis heute zu sehen. Eine Stele am früheren Standort erinnert an den Ständerbohlenbau.

11.01.2023

Es war eine jahrhundertealte Geschichte in Pfronten, die vor 45 Jahren beinahe ein abruptes Ende gefunden hätte: 1977 begann die Diskussion über den Abriss des heruntergekommenen ehemaligen Armenhauses am nördlichen Beginn der Weglänge. Auch um die Zufahrt zu den Schulen sicherer zu machen. Es dauerte Jahre, bis eine Lösung gefunden wurde, um wichtige Teile des denkmalgeschützten Baus zu bewahren – allerdings an einem neuen Standort: Sie wurden 1990 an der Kirchsteige auf den ehemaligen Eiskeller des Kreuzwirts gesetzt. „Damit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, sagt Bertold Pölcher, der frühere Vorsitzende des Heimatvereins. Der Eiskeller wurde erhalten und – mittlerweile beheizt – zu einem Veranstaltungsraum umfunktioniert, in dem heute regelmäßig Kleinkunstveranstaltungen über die Bühne gehen. Das ehemalige Armenhaus entstand darüber als Heimathaus neu, das neben der heimatkundlichen Sammlung die Gemeindebücherei enthält. Zusammen mit der Villa Goldonkel als weiterem Holzbau und der Pfarrkirche St. Nikolaus darüber bildet es heute eine Postkartenkulisse. Damit die Geschichte des Pfrontener Armenhauses Jahrzehnte nach dessen Umzug nicht in Vergessenheit gerät, haben Gemeinde und Heimatverein nun am ehemaligen Standort an der Weglänge eine Stele mit der Geschichte des Hauses errichtet.

Spital wurde 1473 gestiftet

1473 war das Spital gestiftet worden, in dem kranke Pilger versorgt und alte Leute gepflegt wurden. Weil sein erster Standort an der Vils hochwassergefährdet war – heute steht dort das ehemalige Jagdhaus, von dem aus auch Prinzregent Luitpold und sein Sohn, der spätere König Ludwig III. auf die Pirsch gegangen waren – entstand der Neubau an der Weglänge. Ein „Spitaler“ wurde eingesetzt, der sich um die Hilfsbedürftigen kümmern sollte, aber selbst nur mit Nebenverdiensten als Totengräber, Gemeindediener oder Ortspolizist über die Runden kam. Weil sich der Verlauf der Vils als Grenze zwischen Ried und Heitlern änderte, sorgte auch die Frage, auf welche Weide er seine Kühe treiben durfte, zeitweise für einen Streit zwischen den Ortsgemeinden.

Nach dem Krieg wird das Haus zum Schandfleck

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Spital noch einmal wichtig, um Flüchtlinge und sozial Schwache unterzubringen. Danach schwand seine Bedeutung zunehmend. Der Verfall setzte ein und das zum Armenhaus herabgesunkene ehemalige Spital wurde zum Schandfleck, der aus Sicht vieler beseitigt werden sollte. Erst als der Putz abgeschlagen wurde und auf der Süd- und Ostseite die alte Holzkonstruktion zu Tage trat, änderte sich die öffentliche Meinung zugunsten eines Erhalts. Der gelang durch den Umzug an die Kirchsteige.