Wie das Skizentrum in Pfronten dem Wetter trotzt

Bei der Bürgerversammlung gibt es Lob für Harry Genschow und sein Team. Die gute Piste lockte sogar eine Skischule aus dem Tannheimer Tal nach Steinach.

21.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Trotz des schneearmen Winters war das Skizentrum in Pfronten-Steinach in der Saison 2022/23 sehr gut ausgelastet. Das gab Bürgermeister Alfons Haf in der Bürgerversammlung bekannt. Die Investitionen in die Erneuerung der Beschneiungsanlage haben sich damit ausgezahlt. Erstmals hätte sogar eine Skischule aus dem Tannheimer Tal ihren Unterricht in Pfronten abgehalten, sagte Haf: „Das zeigt, wie gut das Team die Piste in Steinach gepflegt hat!“, lobte der Bürgermeiser Betriebsleiter Harry Genschow und dessen Mitarbeiter, die die Beschneiungsanlage sehr gut in Griff hätten. Fast als einziges Skigebiet der Region habe man damit den gesamten Winter über eine Piste anbieten können.

Energie gespart

Ausgezahlt hätten sich auch die Energiesparmaßnahmen im Zug der Energiekrise in der vergangenen Wintersaison: Der Stromverbrauch sei um 28 Prozent, der Gasverbrauch um 29 Prozent gesenkt worden.

Derzeit liefen Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison mit Instandhaltungsarbeiten und Optimierungsmaßnahmen an den Liftanlagen. Die Preise für die Liftkarten blieben dabei unverändert. Beim Betrieb des Skizentrums bleibe man bei der Taktik, den Schwerpunkt auf die unteren, familiengerechten Lifte zu legen. Der Standartlift gehe erst dann in Betrieb, wenn dafür ausreichend Naturschnee liege.

Was das Skizentrum die Gemeinde kostet

Nach einer Bürgeranfrage bezifferte Haf auch anhand des Haushaltplans für das laufende Jahr 2023 die Kosten des Skizentrums für die Gemeinde: 218.000 Euro würden an Löhnen gezahlt, 51.000 Euro für den Unterhalt für Grundstück, Gebäude und betriebstechnische Anlagen, 8500 Euro für die Heizung, 45.000 Euro für den Fahrzeugunterhalt, 104.000 Euro für den Strom und 600 Euro für Wasserversorgung und Entwässerung. dem stehen Pachteinnahmen in höhe von 1500 Euro entgegen.