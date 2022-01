Wie der Füssener Jugendtreff auf die Pandemie reagiert

Wenn Ungeimpfte nicht mehr ins Jufo in Füssen dürfen. Dafür gibt es jetzt Punsch, Impro-Theater und Musik-Workshops aufstellt. Aktuell regelmäßig 40 Besucher.

Der Jugendtreff Füssen (Jufo) bietet derzeit regelmäßig Jugendlichen heißen Punsch und Kekse vor dem Gebäude an. Hintergrund ist, dass in der offenen Jugendarbeit seit geraumer Zeit in Innenräumen die 2G-Regel für Jugendliche ab 14 Jahren gilt. Weil sie nicht geimpft sind, sind deshalb einige Besucher des Jufo bis auf Weiteres ausgeschlossen. Für Jugendliche unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig getestet werden, organisiert der Jufo ab sofort weitere Aktivitäten wie Impro-Theater, Musik-Workshops oder Parcours-Sport, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine neue Generation von Jugendlichen

„Wir haben seit dem letzten Lockdown durch unser intensives und abwechslungsreiches Angebot in den vergangenen Monaten eine junge und sehr engagierte neue Generation von Jugendlichen im Jugendtreff“, sagt Jufo-Leiter Stefan Splitgerber. Die aktuell an die 40 regelmäßigen Besucher sind zwischen zwölf und 16 Jahren alt und kommen nahezu täglich aus allen Schulen in den Jugendtreff. Nun dürfen davon aber nicht mehr alle die Innenräume des Jufo betreten. „Obwohl wir vormittags zusammen in der Schule sitzen, dürfen wir uns nachmittags nicht im Jufo treffen. Das kann ich nicht ganz verstehen“, sagt die gerade 14 Jahre alt gewordene, ungeimpfte Eva am Eingang des Jugendtreffs.

Ein wichtiges Angebot in Füssen

Im Freien dürfen sich alle treffen – deshalb bieten die Mitarbeiter des Jugendtreffs regelmäßig heißen Punsch und Kekse vor dem Gebäude an. Denn aus pädagogischer Sicht halte man es für sehr wichtig, dass Jugendliche sich weiterhin – egal ob geimpft, genesen oder getestet – treffen können, sagt Mitarbeiter Adrian Kroll. Die Jugendlichen nehmen das Angebot an. „Auch, wenn es sehr kalt ist, kommen viele, um ihre Freunde zu treffen und Spaß zu haben“, sagt Kroll.

Die Pandemie habe bei Jugendlichen besonders auf Bildung, soziale Interaktion, sozioemotionale Entwicklung und auf das psychische Wohlbefinden große Auswirkungen. Um diesen Auswirkungen entgegenzutreten, will man Jugendlichen im Jufo wieder strukturierte Beteiligungsformen anbieten. Deshalb gibt es ab sofort auch schauspielerische, musikalische und sportliche Aktivitäten.

Wer regelmäßig in der Schule getestet wird

Ein Vorteil bei diesen Angeboten ist, dass dazu alle Jugendlichen unter 18 Jahren kommen dürfen, wenn sie in der Schule regelmäßig getestet werden. „Wir werden in nächster Zeit dienstags Impro-Theaterworkshops, mittwochs diverse musikalische Workshops (Gitarre, Bass, Voice und DJ-ing) und donnerstags Parcours-Sport anbieten. Die Angebote starten jeweils um 16 Uhr“, sagt der Jufo-Leiter Stefan Splitgerber.

